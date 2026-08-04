Δυτική Αττική: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς – Πού γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας

Οι εκτροπές παραμένουν σε ισχύ σε επτά σημεία του οδικού δικτύου, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Γιάννης Φιλιππάκος

Δυτική Αττική: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς – Πού γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές σε επτά σημεία της δυτικής Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στον Πόρτο Γερμενό.
  • Εκτροπές εφαρμόζονται στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού από το Κρύο Πηγάδι προς Πόρτο Γερμενό.
  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην οδό Αγίου Γεωργίου και σε διάφορα τμήματα των επαρχιακών οδών Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων και Μεγάρων – Αλεποχωρίου.
  • Υπάρχει εκτροπή σε ανώνυμη οδό από το ύψος της επαρχιακής οδού Οινόης – Πόρτο Γερμενού προς Άγιο Νεκτάριο.
Snapshot powered by AI

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές σε σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα:

  • Στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.
  • Στην οδό Αγίου Γεωργίου, στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας – Θηβών, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό Τιτάν.
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα προς Ψάθα.
  • Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, από το ύψος ανώνυμης οδού, στο ρεύμα προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι.
  • Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού προς τον οικισμό Λούμπα.
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από το ύψος του καταστήματος «Agora Psatha», στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.
  • Σε ανώνυμη οδό, από το ύψος της επαρχιακής οδού Οινόης – Πόρτο Γερμενού, στο ύψος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, στο ρεύμα προς Άγιο Νεκτάριο.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Πορτοκαλί προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 4 Αυγούστου

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αττική: Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς – Πού γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας

04:00ΚΟΣΜΟΣ

UKMTO: Άγνωστο βλήμα έπληξε φορτηγό πλοίο ανοικτά του Ομάν

03:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Σουδάν: Εντοπίστηκαν 15 πτώματα μαχητών της Τιγκράι σε ποταμό

03:20ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τιτάνια μάχη στα Μέγαρα - Διαδοχικά μηνύματα 112 και αγωνία για τις φλόγες που έφτασαν στις αυλές των σπιτιών

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Τραγωδία για 64χρονη στην παραλία Χιλιαδού

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026 - Δεκαπενταύγουστος: Ποια μέρα «πέφτει» – Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 6.000 οι νεκροί του διπλού σεισμού του Ιουνίου

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Τρεις τραυματίες από χτύπημα σε φορτηγό πλοίο – Αναφορές για ουκρανικά drones

01:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές Υγείας (ΠΕ/ΤΕ)

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδίκασαν τις «συνεχιζόμενες παραβιάσεις» του Ισραήλ στη Γάζα

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκρηκτική άνοδος στη Wall Street: Σε ιστορικά υψηλά ο Dow Jones – Άλμα 2,1% ο Nasdaq

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης προς Νετανιάχου: Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς, μετά η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά μερακλίνα που «γκρέμισε» το μαγαζί – Βίντεο

23:49ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: 44 πλοία αναχαιτίστηκαν και εκτράπηκαν στα στενά του Ορμούζ

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον αυστραλιανό στίβο: Πέθανε ξαφνικά η Νατάσα Γουόρντ στα 21 της

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερα από 7000 στρέμματα κάηκαν στην φωτιά στην Αιγιάλεια

23:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε 1.500 μπουκάλια νερό στους πυροσβέστες

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο Ρέθυμνο στο τρισάγιο για τους δύο πυροσβέστες στο σημείο της τραγωδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

22:07TRAVEL

Αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο – Οι λόγοι που θα σας κάνουν να τον βάλετε στη λίστα σας

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε» - Αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb από τη Λούμπα Μεγάρων

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχαμε χρήματα να διασχίσουμε τα σύνορα»: Τραγωδία στη Θεσπρωτία με νεκρό Χιλιανό τουρίστα που έκανε πεζοπορία από την Αλβανία στην Ελλάδα

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά μερακλίνα που «γκρέμισε» το μαγαζί – Βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον αυστραλιανό στίβο: Πέθανε ξαφνικά η Νατάσα Γουόρντ στα 21 της

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αρτοποιός: Υπάρχει γενικότερη ύφεση - Μάχη με τα «καντηλάκια» - Γιατί πρέπει να αντιμετωπσιτεί η πυρκαγιά μέχρι αύριο το μεσημέρι

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026 - Δεκαπενταύγουστος: Ποια μέρα «πέφτει» – Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αττική: Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς – Πού γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Πλήθη Μαροκινών φωνάζοντας «Αλλάχ Άκμπαρ» συγκρούονται με την ισπανική αστυνομία

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Δανός πιλότος που έχασε τη ζωή του - «Αφιέρωσε τη ζωή του στην κατάσβεση πυρκαγιών»

21:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Η στιγμή που ο Αφγανός κυκλοφορεί με τη βαλίτσα και το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Γερμενό: Η επόμενη μέρα της καταστροφής μέσα από συγκλονιστικές εικόνες – «Εδώ ήταν το οξυγόνο της ζωής μου και τώρα βλέπω τον τάφο μου»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε τη Μεξικανή infuencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ