Δυτική Αττική: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς – Πού γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας
Οι εκτροπές παραμένουν σε ισχύ σε επτά σημεία του οδικού δικτύου, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.
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- Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές σε επτά σημεία της δυτικής Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στον Πόρτο Γερμενό.
- Εκτροπές εφαρμόζονται στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού από το Κρύο Πηγάδι προς Πόρτο Γερμενό.
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην οδό Αγίου Γεωργίου και σε διάφορα τμήματα των επαρχιακών οδών Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων και Μεγάρων – Αλεποχωρίου.
- Υπάρχει εκτροπή σε ανώνυμη οδό από το ύψος της επαρχιακής οδού Οινόης – Πόρτο Γερμενού προς Άγιο Νεκτάριο.
Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές σε σημεία του οδικού δικτύου.
Συγκεκριμένα:
- Στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.
- Στην οδό Αγίου Γεωργίου, στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας – Θηβών, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό Τιτάν.
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα προς Ψάθα.
- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, από το ύψος ανώνυμης οδού, στο ρεύμα προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι.
- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού προς τον οικισμό Λούμπα.
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από το ύψος του καταστήματος «Agora Psatha», στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.
- Σε ανώνυμη οδό, από το ύψος της επαρχιακής οδού Οινόης – Πόρτο Γερμενού, στο ύψος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, στο ρεύμα προς Άγιο Νεκτάριο.
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