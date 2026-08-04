Δυτική Αττική: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς – Πού γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές σε σημεία του οδικού δικτύου.

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