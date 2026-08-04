Σύρος: Η ώρα της κρίσης για τον 41χρονο – Οι ισχυρισμοί και τα ερωτήματα πριν από την απόφαση

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου καλείται να αποφασίσει αν ο 41χρονος θα προφυλακιστεί ή θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ

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Σύρος: Η ώρα της κρίσης για τον 41χρονο – Οι ισχυρισμοί και τα ερωτήματα πριν από την απόφαση
ΕΛΛΑΔΑ
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Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει στη Σύρο. Η τύχη του 41χρονου που κατηγορείται για τη θανατηφόρα σωματική βλάβη, θα κριθεί μέσα στις επόμενες ώρες, με το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να καλείται να αποφασίσει αν θα οδηγηθεί στη φυλακή ή θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό για τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ.

Μέχρι την Τετάρτη θα υπάρχει η απόφαση από το Συμβούλιο, ενώ, η 41χρονος κατηγορούμενος επιμένει ότι χτύπησε τη διασώστρια για να προστατεύσει τη γυναίκα του και το σπίτι.

Τη Δευτέρα (03/08), κατέθεσε υπόμνημα η οικογένεια της θανούσης, και ο πρώην σύζυγός της μέσω της συνηγόρου του. Σε αυτό υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις σε όσα λέει ο κατηγορούμενος. Θέτουν ένα ερώτημα σχετικά με τον λόγο που εκείνη ήταν τόσο ευλύγιστη, βγαίνοντας από το σπίτι, ενώ ο άνδρας ισχυρίζεται ότι την χτύπησε μέσα στο σπίτι.

«Πώς γίνεται ένας χτυπημένος άνθρωπος να κινείται με τόση ταχύτητα;», αναγράφεται, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Όπως μάλιστα αναφέρουν, ο 41χρονος άνδρας είπε μόνο ότι η άτυχη γυναίκα κρατούσε μαχαίρι, αλλά δεν ανέφερε ποτέ εάν η διασώστρια του ΕΚΑΒ τους απείλησε, ή τους είπε κάτι για ληστεία. Βασικά ερωτήματα της οικογένειας, τα οποία θα ληφθούν υπόψιν από το Συμβούλιο Πλημμελιοδικών.

Ο πρώην σύζυγός της δεν γνώριζε αν είχαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, ενώ, θεωρεί ότι κάποιος την απειλούσε και έφτασε η πρώην σύζυγός του σε αυτήν τη θέση, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

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