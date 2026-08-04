Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο
Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (4/8), στις 06:57.
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- Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:57 το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου στη βόρεια Εύβοια.
- Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 8 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, με εστιακό βάθος 5 χλμ. σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
- Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) καταγράφει τον σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 11 χλμ. και επίκεντρο 16 χλμ. βορειοανατολικά της Μαλεσίνας.
- Η δόνηση χαρακτηρίζεται ως ασθενής και δεν αναφέρονται ζημιές ή τραυματισμοί.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (4/8), στις 06:57, σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 7 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.
To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 5 χλμ.
3,4 Ρίχτερ από το EMSC
Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 11 χλμ., και επίκεντρο τα 16 χλμ. βορειοανατολικά της Μαλεσίνας.
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