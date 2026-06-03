Ρούμπιο: Ο Τραμπ δεν έχει καμία «γνωστική διαταραχή»

Στην υγεία του Αμερικανού προέδρου στράφηκε η ακρόαση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Βουλή των Αντιπροσώπων

Εύη Απολλωνάτου

Ρούμπιο: Ο Τραμπ δεν έχει καμία «γνωστική διαταραχή»

Ο Μάρκο Ρούμπιο.

AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο Ντόναλτ Τραμπ δεν πάσχει από καμία γνωστική διαταραχή.
  • Ο Ρούμπιο απάντησε σε ερωτήματα για την υγεία του Τραμπ, απορρίπτοντας ισχυρισμούς ότι ο πρόεδρος κοιμάται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων.
  • Δημοσκόπηση έδειξε ότι το 59% των Αμερικανών αμφιβάλλει για τις νοητικές ικανότητες του Τραμπ και το 55% για τη φυσική του κατάσταση.
  • Η τελευταία ιατρική έκθεση χαρακτήρισε τον Τραμπ σε «εξαιρετική υγεία».
  • Η συζήτηση για την υγεία του Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.
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Στα ερωτήματα και τα δημοσιεύματα για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να απαντήσει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Σας το λέω απλά: πιθανόν δεν εκτιμάτε τις πολιτικές του, πιθανόν δεν εκτιμάτε τις αποφάσεις που έχει λάβει, όμως σας διαβεβαιώνω πως δεν είναι ένας πρόεδρος που κοιμάται ή που πάσχει από οποιαδήποτε γνωστική διαταραχή, υπό οποιαδήποτε μορφή», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ απάντησε στο ερώτημα που του έθεσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λιου, ο οποίος παρουσίασε βίντεο που έδειχναν τον πρόεδρο Τραμπ να έχει αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων, αμφισβητώντας τις γνωστικές ικανότητές του.

«Αντί να οργανώνουμε υπουργικά συμβούλια στα πρότυπα της Βόρειας Κορέας όπου όλοι κανακεύουν τον Τραμπ, θα ήθελα να σας ζητήσω να πείτε τα πράγματα όπως είναι: κάτι δεν πάει καλά με τον Τραμπ», είπε ο Τεντ Λιου.

«Δεν ξέρω καν πώς να αντιδράσω σε αυτό, εκτός από το να σας πω ότι είναι παράλογο και γελοίο και δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρισκόμαστε σε συνεδρίαση της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την αμερικανική εξωτερική πολιτική», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ. Ο βουλευτής είπε: «Συνεχίστε να λέτε ψέματα».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ «κυριολεκτικά δεν κοιμάται, εργάζεται νυχθημερόν, για πολλές ώρες, καθημερινά (…) σε απάνθρωπους ρυθμούς».

Κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόασης, ο Ρούμπιο προκάλεσε την οργή των Δημοκρατικών βουλευτών που κατήγγειλαν τον πόλεμο στο Ιράν. Μάλιστα ο Ρούμπιο αναφώνησε «τι τσίρκο», όταν η Δημοκρατική βουλευτής Σάρα Τζέικομπς τον ρώτησε τι πίστευε για το ζευγάρι παπούτσια που του χάρισε ο Τραμπ και φαινόταν ότι είναι μεγαλύτερο νούμερο.

Donald Trump

Το 59% κρίνει ότι ο Τραμπ δεν έχει τις νοητικές ικανότητες να κυβερνήσει τη χώρα

Αν και η κατάσταση της υγείας του Αμερικανού προέδρου, που θα κλείσει τα 80 τη 14η Ιουνίου, δεν προκαλεί στην κοινή γνώμη τόσα ερωτήματα όσο εκείνη του Τζο Μπάιντεν στο τέλος της θητείας του εντούτοις πολλοί Αμερικανοί διατυπώνουν αμφιβολίες για τις ικανότητές του. Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση των Washington Post/ABC News/Ipsos, το 59% των ερωτηθέντων έκριναν πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει τις νοητικές ικανότητες να κυβερνήσει τη χώρα και το 55% ότι δεν διαθέτει την αναγκαία φυσική κατάσταση.

Η τελευταία κατά σειρά ιατρική έκθεση του Ρεπουμπλικανού ηγέτη, που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Παρασκευή, έλεγε πως «παραμένει σε εξαιρετική υγεία».

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