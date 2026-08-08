Το Κίεβο αρνείται ότι είχε ως στόχο τη Βουλγαρία μετά την έκρηξη του drone

Το drone ήταν τύπου «Maya», που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για σκόπιμη παρουσία στη Βουλγαρία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Το Κίεβο αρνείται ότι είχε ως στόχο τη Βουλγαρία μετά την έκρηξη του drone
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ουκρανία αρείται ότι στόχεε τη Βουγαρία με το drone εξερράγη κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία.
  • Το drone ήταν τύπου «Maya», που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για σκόπιμη παρουσία στη Βουλγαρία.
  • Το drone μετέφερε εκρηκτική ύλη και εξερράγη κοντά σε σταθμό συμπίεσης του αγωγού φυσικού αερίου Trans-Balkan.
  • Η Βουλγαρία ενισχύει την επιτήρηση στρατηγικών υποδομών και συνόρων, καθώς το drone δεν εντοπίστηκε έγκαιρα από τα συστήματα επιτήρησης.
  • Η Σόφια εξετάζει το περιστατικό και θα διεξαχθεί συνάντηση με τον Ουκρανό πρέσβη για παροχή εξηγήσεων.
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Η Ουκρανία διαψεύδει ότι είχε ως στόχο τη Βουλγαρία, μετά την έκρηξη μη επανδρωμένου αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία και σε μικρή απόσταση από τον στρατηγικής σημασίας αγωγό φυσικού αερίου Trans-Balkan, ο οποίος συνδέει την Τουρκία με την Ουκρανία.

Το βουλγαρικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την πρώτη εξέταση των συντριμμιών, το drone φαίνεται να είναι τύπου «Maya», μοντέλο που χρησιμοποιείται ευρέως από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, ωστόσο, υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν στο συμπέρασμα πως η παρουσία του στη Βουλγαρία ήταν αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας.

Μετά το περιστατικό, η υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Βελισλάβα Πετρόβα ζήτησε εξηγήσεις από τον Ουκρανό πρέσβη. Η συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, ενώ η Σόφια εξετάζει όλες τις παραμέτρους του συμβάντος.

Από την πλευρά του, το Κίεβο ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη βουλγαρική κυβέρνηση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης. Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Γκεόργκι Τίκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν κατεύθυναν σκόπιμα κανένα μέσο προς τη Βουλγαρία, αποδίδοντας το ευρύτερο πλαίσιο των περιστατικών στην ongoing ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Εξερράγη κοντά σε εγκατάσταση του αγωγού

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι το drone φέρεται να μετέφερε σημαντική ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Όπως ανέφερε, η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και συνοδεύτηκε από πυκνό μαύρο καπνό.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στον βουλγαρικό εναέριο χώρο περίπου στις 8:10 το πρωί και στη συνέχεια κατέπεσε σε αγροτική έκταση με ηλιοτρόπια, κοντά στο συνοριακό πέρασμα Κάρνταμ. Σύμφωνα με τον Ράντεφ, το σημείο της έκρηξης βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο από σταθμό συμπίεσης του αγωγού Trans-Balkan.

Ο ήχος του drone είχε προηγουμένως καταγραφεί από τις ρουμανικές συνοριακές Αρχές. Λίγο αργότερα, βουλγαρική περίπολος εντόπισε ισχυρή έκρηξη και μαύρο καπνό στην περιοχή.

Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα

Μετά το περιστατικό, η Βουλγαρία αποφάσισε να ενισχύσει την επιτήρηση των στρατηγικών υποδομών και των συνόρων με τη Ρουμανία. Ο Ράντεφ ανακοίνωσε ότι θα αναδιαταχθούν δυνάμεις στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθούν οι δυνατότητες εντοπισμού και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στις βουλγαρικές Αρχές το γεγονός ότι το drone δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα από τα συστήματα επιτήρησης, είτε στον βουλγαρικό είτε στον ρουμανικό εναέριο χώρο. Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός αναφέρθηκε, παράλληλα, σε καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στην παράδοση νέων ραντάρ υψηλής ακρίβειας στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Το περιστατικό προστίθεται στη σειρά συμβάντων με drones που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αρκετές από τις οποίες είναι μέλη του ΝΑΤΟ και στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία.

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