Ταραχή σε γάμο: Έχασε το μονόπτερο όταν έδιωξε μια μέλισσα - «Από μηχανής» θεός ένας... πυροσβέστης

Μια ιστορία με αίσιο τέλος, πολύ χιούμορ και έναν εθελοντή που αποδείχθηκε ο σωτήρας της γαμήλιας τελετής

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Ταραχή σε γάμο: Έχασε το μονόπτερο όταν έδιωξε μια μέλισσα - «Από μηχανής» θεός ένας... πυροσβέστης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Κατά τη διάρκεια γάμου στην παραλία του Σεντ Μπρελάντ, το μονόπετρο της νύφης χάθηκε όταν προσπάθησε να διώξει μια μέλισσα.
  • Παρά την εκτεταμένη αναζήτηση από τους καλεσμένους, το δαχτυλίδι δεν βρέθηκε άμεσα, και το ζευγάρι συνέχισε την τελετή χωρίς αυτό.
  • Ένας εθελοντής πυροσβέστης με ανιχνευτή μετάλλων εντόπισε το χαμένο δαχτυλίδι μέσα σε δέκα λεπτά στην παραλία.
  • Η εύρεση του δαχτυλιδιού ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης, προσθέτοντας χαρά και ενθουσιασμό στην ημέρα του γάμου.
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Ένα ζευγάρι νεόνυμφων αναγκάστηκε να επιστρατεύσει εσπευσμένα έναν ειδικό με ανιχνευτή μετάλλων κατά τη διάρκεια του ίδιου του του γάμου, όταν το μονόπετρο της νύφης γλίστρησε από το δάχτυλό της την πιο κρίσιμη στιγμή της τελετής.

Η Άμπι και ο Τόνι Κλαρκ αντάλλασσαν όρκους αγάπης στην παραλία του Σεντ Μπρελάντ, στα Νησιά της Μάγχης κοντά στις γαλλικές ακτές, όταν η νύφη προσπάθησε να διώξει μια μέλισσα που την ενοχλούσε.

Η απότομη κίνηση είχε ως αποτέλεσμα το δαχτυλίδι αρραβώνων να εκτοξευθεί και να χαθεί στην άμμο. Αμέσως, και οι 15 καλεσμένοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και άρχισαν να ψάχνουν εξονυχιστικά το σημείο, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

«Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι μέλισσες δεν σταματούσαν να εμφανίζονται και να πηγαίνουν στο πρόσωπό της. Πρέπει να τους άρεσε πολύ το άρωμά της!», δήλωσε αργότερα ο Τόνι.

«Δεν ήξερα τι να κάνω», θυμάται η Άμπι. «Ήλπιζα ότι είχε πέσει στα φυτά, αλλά από τη δύναμη που έβαλα για να διώξω τη μέλισσα, καταλάβαινα ότι το δαχτυλίδι θα είχε ταξιδέψει μακριά».

Η νύφη εξομολογήθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων SWNS ότι ένιωσε «συντετριμμένη» όταν συνειδητοποίησε ότι το δαχτυλίδι δεν βρισκόταν πουθενά. Ωστόσο, ο Τόνι της πρότεινε να συνεχίσουν κανονικά την τελετή και να παντρευτούν χωρίς αυτό, όπως και έκαναν.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σκεφτόμουν το χαμένο δαχτυλίδι, αλλά προσπαθούσα να το βγάλω από το μυαλό μου. Δεν ήθελα να καταστραφεί η μέρα του γάμου μας, για την οποία είχαμε δουλέψει τόσο σκληρά ώστε να αποταμιεύσουμε τα απαραίτητα χρήματα», εξήγησε η Άμπι.

Ο εθελοντής πυροσβέστης που έκανε το θαύμα του

Τη λύση έδωσε ένας από τους καλεσμένους, ο οποίος θυμήθηκε έναν ντόπιο, τον Στιβ Άντριους, που διευθύνει την εθελοντική ομάδα «Jersey Lost Ring Metal Detecting». Ο Στιβ, ο οποίος εργάζεται ως πυροσβέστης, έφτασε αμέσως στην παραλία. Μέσα σε μόλις δέκα λεπτά, ο ανιχνευτής του χτύπησε πάνω από τον πολύτιμο λίθο.

«Η Άμπι πετούσε από τη χαρά της», περιέγραψε ο Τόνι.

Η αποκάλυψη, μάλιστα, έγινε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. «Την ώρα που ετοιμαζόμασταν να κόψουμε τη γαμήλια τούρτα, ο τελετάρχης ανακοίνωσε ότι δύο από τους καλεσμένους μας, ο Κάλουμ και η Τζες, είχαν να κάνουν μια ανακοίνωση. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα αμέσως ότι το δαχτυλίδι είχε βρεθεί. Είμαι απίστευτα ευγνώμων στους στενούς μας φίλους και στον άνθρωπο με τον ανιχνευτή μετάλλων που το έκαναν αυτό για εμάς».

«Ο τρόπος με τον οποίο μας το αποκάλυψαν έκανε τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή. Όλοι άρχισαν να ζητωκραυγάζουν και να χειροκροτούν, μετατρέποντας το γεγονός σε μια επιπλέον γιορτή μέσα στην ήδη μοναδική μας μέρα», κατέληξε ο γαμπρός.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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