Το πιο συγκινητικό γαμήλιο δώρο: Με AI έδειξαν το ζευγάρι να ερωτεύεται… ανά τους αιώνες

Snapshot Ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε ένα ζευγάρι να ερωτεύεται σε διαφορετικές ιστορικές εποχές.

Το βίντεο δημιουργήθηκε ως γαμήλιο δώρο για ένα ζευγάρι από το Καζακστάν και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο εμφανίζονται σκηνές από την Αρχαία Αίγυπτο, τη Ρώμη, την Κίνα, την Ιαπωνία των Σαμουράι, τη Βενετία του Μεσαίωνα και την αμερικανική Άγρια Δύση.

Η προβολή του βίντεο έγινε κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης και συγκίνησε ιδιαίτερα τη νύφη. Snapshot powered by AI

Ένα πρωτότυπο γαμήλιο δώρο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δείχνει το ζευγάρι να συναντιέται και να ερωτεύεται ανά τους αιώνες.

Το βίντεο δημιουργήθηκε για ένα ζευγάρι από το Καζακστάν και παρουσιάζει τους δύο πρωταγωνιστές σαν να γνωρίζονται και να ερωτεύονται ξανά και ξανά σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Από περασμένες εποχές μέχρι πιο σύγχρονα σκηνικά, οι δύο τους εμφανίζονται να συναντιούνται διαρκώς, σαν η μοίρα να τους φέρνει κοντά μέσα στους αιώνες.

Αρχαία Αίγυπτος, Ρώμη, Κίνα, Ιαπωνία των Σαμουράι, Βενετία στον Μεσαίωνα, αμερικανική Άγρια Δύση και πολλές ακόμη περίοδοι σε ένα πολύ σύντομο κλιπ, που προβλήθηκε ως έκπληξη κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης, με τη νύφη να παρακολουθεί εμφανώς συγκινημένη κάθε σκηνή.