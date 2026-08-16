Το σχέδιο εκδίκησης πήγε λάθος: Απόπειρα εκτέλεσης στο Ελμπασάν - Τράβηξε όπλο αλλά... κόλλησε

Snapshot Στο Ελμπασάν της Αλβανίας σημειώθηκε απόπειρα εκτέλεσης σε πολυσύχναστο καφέ, όπου το όπλο του δράστη κόλλησε πριν πυροβολήσει το θύμα.

Ο 52χρονος Πόλι Μπορίτσι δήλωσε πως η ενέργειά του ήταν εκδίκηση για τον αδελφό του, που φέρεται να είχε πυροβοληθεί και παραλυθεί από τον Ερμίρ Κερτέζι πριν 15 χρόνια.

Ο Ερμίρ Κερτέζι υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών είχαν εξομαλυνθεί και δεν υπήρχαν πρόσφατες συγκρούσεις.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Μπορίτσι και κατέσχεσε το όπλο, ενώ η εισαγγελία εξετάζει την εγκυρότητα του ισχυρισμού για την αιτία της απόπειρας.

Οι ερευνητές διερευνούν αν η παλιά σύγκρουση ήταν ο πραγματικός λόγος της απόπειρας ή αν υπάρχει άλλη αιτία. Snapshot powered by AI

Μάρτυρες μίας απόπειρας εν ψυχρώ εκτέλεσης ενός άνδρα σε πολυσύχναστο καφέ στο Ελμπασάν της Αλβανίας έγιναν οι θαμώνες.

Ένας 52χρονος καθόταν σε ένα τραπέζι, όταν μια φιγούρα τράβηξε το βλέμμα του. Σηκώθηκε γρήγορα, έβγαλε ένα πιστόλι, πλησιάζοντας τον μαυροφορεμένο άνδρα από πίσω. Σημάδεψε το κεφάλι του και πυροβόλησε. Άλλα όχι, το όπλο κόλλησε... το υποψήφιο θύμα σηκώθηκε, τον έσπρωξε και εξαφανίστηκε τρέχοντας.

Ο Πόλι Μπορίτσι είπε στους ερευνητές ότι ζητούσε εκδίκηση για τον αδελφό του, τον οποίο φέρεται να πυροβόλησε και να άφησε παράλυτο ο Ερμίρ Κερτέζι ,15 χρόνια νωρίτερα. Η αστυνομία συνέλαβε τον Μπορίτσι λίγο αργότερα και κατάσχεσε το όπλο.

Ωστόσο ο ισχυρισμός του μένει να επιβεβαιωθεί από την εισαγγελία.

Ωστόσο, ο Ερμίρ Κερτέζι υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ τους είχαν εξομαλυνθεί εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο οικογένειες ζούσαν κοντά η μία στην άλλη και δεν είχαν συγκρούσεις σχεδόν τα τελευταία 15 χρόνια.

Οι ερευνητές ελέγχουν εάν η σύγκρουση που ανέφερε ο Boriçi ήταν στην πραγματικότητα η αιτία που οδήγησε στην απόπειρα επίθεσης ή εάν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από την απόπειρα.