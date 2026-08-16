Νεκροί ή ζωντανοί: Το Ιράν επικήρυξε με 30.000 δολάρια Αμερικανούς στρατιώτες

Αν η σύλληψη ή η εξουδετέρωση γίνει από Ιρανή, το ποσό διπλασιάζεται

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νεκροί ή ζωντανοί: Το Ιράν επικήρυξε με 30.000 δολάρια Αμερικανούς στρατιώτες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ιρανικός στρατός προσφέρει αμοιβή 30.000 δολαρί για τη δολοονία ή σύψη Αμερικανών στρατιωτών διπλάσια αν η δράση γίνει από γυναίκα.
  • Ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χατάμι ανέφερε ότι το σχέδιο προέκυψε μετά από πολλές αιτήσεις συμμετοχής.
  • Το Ιράν ζητά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή και απαγορεύει την είσοδο αμερικανικών δυνάμεων σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές.
  • Ο Χατάμι τόνισε ότι ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ αποτελεί προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου και θα διαφυλαχθεί με κάθε μέσο.
  • Από την έναρξη του πολέμου, 17 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί εκτός Ιράν, σε χώρες όπως η Ιορδανία και το Ιράκ.
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Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι προσφέρει αμοιβή ίση με 30.000 δολάρια για τη δολοφονία ή τη σύλληψη Αμερικανών στρατιωτών, με το ποσό να διπλασιάζεται εάν η ενέργεια πραγματοποιηθεί από γυναίκα.

Ο αρχηγός του Στρατού, Αμίρ Χατάμι, δήλωσε ότι το σχέδιο καταρτίστηκε μετά από «μεγάλο αριθμό αιτήσεων» για συμμετοχή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA.

Δεν έχει καταγραφεί γνωστή ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με εξαίρεση μια αποστολή διάσωσης τον Απρίλιο για την ανάκτηση ενός Αμερικανού πιλότου του οποίου το αεροσκάφος καταρρίφθηκε.

Ο Χατάμι δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πού ή πότε αναμένεται να συμβεί ο θάνατος ή η σύλληψη αμερικανών στρατιωτών.

«Όποιος σκοτώσει ή συλλάβει και παραδώσει αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό που εισβάλλει στη χώρα θα λάβει αμοιβή ίση με 30.000 δολάρια ή 5.000 εκατομμύρια τομάν από τον Στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε ο Χατάμι, χρησιμοποιώντας μια άτυπη μονάδα μέτρησης που ισοδυναμεί με 10.000 ιρανικά ριάλ.

«Οι γενναίες Ιρανές που θα πραγματοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια θα λάβουν το διπλάσιο της αμοιβής», πρόσθεσε.

Ο Χατάμι επανέλαβε το αίτημα του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή και δήλωσε ότι «δεν έχουν πλέον άδεια να εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν ή στο Στενό του Ορμούζ».

«Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, υπό καμία περίπτωση, οι αμερικανικές βάσεις δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση και το Ιράν δεν θα επιτρέψει ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο», προειδοποίησε ο στρατιωτικός ηγέτης, ο οποίος διεκδίκησε επίσης τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη ως μία από τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου, και χαρακτήρισε αυτή τη στρατηγική θαλάσσια οδό ως «γεωπολιτική ικανότητα που έχει παραχωρηθεί από τον Θεό στον ιρανικό λαό».

«Το ιερό στενό του Ορμούζ αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου· θα το διαφυλάξουμε με όλες μας τις δυνάμεις», επέμεινε.

Ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου ανέρχεται σε 17, με τους πιο πρόσφατους θανάτους να έχουν καταγραφεί τον Ιούλιο. Όλοι έχασαν τη ζωή τους εκτός Ιράν, σε χώρες όπως η Ιορδανία και το Ιράκ.

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