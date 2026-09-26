LIVE Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Super Cup

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του σττην Euroleague το βράδυ της Πέμπτης επικρατώντας εμφατικά της Μπασκόνια με 89-106 στη «χώρα των Βάσκων».

Με το «δεξί» ευελπιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ξεκινήσει κα τις εγχώριες υποχρεώσεις της στο Super Cup οπού αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, σε έναν αγώνα που θα μεταδόσει τηλεοπτικά ο ΣΚΑΪ.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ ανοίγουν την αυλαία του Stoiximan Super Cup στο Περιστέρι και διεκδικούν το ένα από τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (27/09).