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LIVE Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Super Cup

Δείτε μέσω του Newsbomb.gr τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

LIVE Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Super Cup
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
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Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του σττην Euroleague το βράδυ της Πέμπτης επικρατώντας εμφατικά της Μπασκόνια με 89-106 στη «χώρα των Βάσκων».

Με το «δεξί» ευελπιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ξεκινήσει κα τις εγχώριες υποχρεώσεις της στο Super Cup οπού αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, σε έναν αγώνα που θα μεταδόσει τηλεοπτικά ο ΣΚΑΪ.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ ανοίγουν την αυλαία του Stoiximan Super Cup στο Περιστέρι και διεκδικούν το ένα από τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (27/09).

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