Συναυλία Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Τι απαγορεύται να έχετε μαζί σας

Snapshot Απαγορεύονται μεγάλες τσάντες, επαγγελματικός φωτογραφικός και βιντεοσκοπικός εξοπλισμός, αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, drones, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό με κοντάρια, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες στο ΟΑΚΑ.

Η είσοδος για τους θεατές με εισιτήριο Arena γίνεται από όλες τις εισόδους εκτός από τις πύλες Α, Β και Δ, ενώ η είσοδος σε κερκίδα γίνεται από τις αντίστοιχες θύρες που αναγράφονται.

Τα άτομα με αναπηρία εισέρχονται από την Πύλη Β και χρησιμοποιούν τη ράμπα της Θύρας 25 για πρόσβαση στο στάδιο.

Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση για αποφυγή καθυστερήσεων κατά τον έλεγχο εισόδου.

Σε περίπτωση βροχής δεν επιτρέπονται μεγάλες ομπρέλες, οπότε οι θεατές πρέπει να έχουν μαζί τους αδιάβροχο. Snapshot powered by AI

Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και οι χιλιάδες θεατές που θα βρεθούν στο στάδιο θα πρέπει να γνωρίζουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κατά την είσοδό τους στον χώρο.

Πριν ξεκινήσει η μεγάλη βραδιά, οι διοργανωτές έχουν δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την είσοδο του κοινού, ενώ υπάρχουν και αντικείμενα που δεν θα επιτρέπεται να περάσουν στο ΟΑΚΑ

Τι απαγορεύται στο ΟΑΚΑ

Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αρκετά αντικείμενα δεν θα περάσουν τον έλεγχο ασφαλείας.

Στον χώρο δεν επιτρέπονται:

Μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4.

Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και επαγγελματικός εξοπλισμός βιντεοσκόπησης.

Αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα.

Εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα.

Drones.

Μεγάλες ομπρέλες.

Καρέκλες ή φορητά καθίσματα.

Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα.

Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν.

Laser.

Αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

Πώς θα γίνει η είσοδος στο ΟΑΚΑ

Για την ομαλή προσέλευση του κοινού, οι θεατές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις προβλεπόμενες εισόδους, ανάλογα με το εισιτήριό τους.

Για όσους έχουν εισιτήριο Arena: Η είσοδος στο ΟΑΚΑ γίνεται από όλες τις εισόδους, εκτός από τις πύλες Α, Β και Δ. Η είσοδος στον χώρο της συναυλίας πραγματοποιείται από την είσοδο Arena.

Για όσους έχουν εισιτήριο σε κερκίδα: Η είσοδος γίνεται από τις αντίστοιχες θύρες που αναγράφονται στις οδηγίες της διοργάνωσης.

https://www.instagram.com/p/DdlpBGVDNiO/

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι θεατές

Οι θεατές καλό είναι να φτάσουν εγκαίρως στο ΟΑΚΑ, ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία και τις μεγάλες καθυστερήσεις κατά την είσοδο.

Για τα άτομα με αναπηρία, η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ με τα πόδια ή με όχημα γίνεται από την Πύλη Β, ενώ η είσοδος στο στάδιο πραγματοποιείται από τη ράμπα της Θύρας 25.

Παράλληλα, οι διοργανωτές έχουν ενημερώσει το κοινό ότι δεν επιτρέπονται μεγάλες ομπρέλες, επομένως, σε περίπτωση βροχής, οι θεατές θα πρέπει να έχουν μαζί τους αδιάβροχο.

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