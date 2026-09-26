Στάθης Μαντζώρος: Έκκληση για βοήθεια από τη σύζυγό του - «Χρειαζόμαστε 10.000 ευρώ το μήνα»

Snapshot Μετά από 24 μήνες νοσηλείας, η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, καθώς αρχίζει να αναγνωρίζει τα πρόσωπα γύρω του.

Ο ηθοποιός χρειάζεται άμεσα μεταφορά σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης με Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, λόγω της τραχειοστομίας και του κινδύνου λοιμώξεων.

Το κόστος νοσηλείας σε τέτοιο κέντρο είναι 10.000 ευρώ τον μήνα, γεγονός που δημιουργεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την οικογένεια.

Η σύζυγός του, Αντωνία Καλαντζή, απευθύνει έκκληση για οικονομική βοήθεια και ευχαριστεί όσους έχουν ήδη στηρίξει τον αγώνα τους.

Η οικογένεια διατηρεί την πίστη της στην αποτελεσματικότητα της εξειδικευμένης θεραπείας αποκατάστασης και συνεχίζει τον αγώνα για την βελτίωση της υγείας του Στάθη. Snapshot powered by AI

Επειτα από 24 μήνες νοσηλείας πρώτη φορά η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου δείχνει σημάδια βελτίωσης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος, όπως είχε αποκαλύψει η «Espresso» τον Αύγουστο του 2025, υπέστη εγκεφαλικό και από τότε δίνει μια μεγάλη μάχη στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου νοσηλεύεται, άρχισε να συνέρχεται και πλέον αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό του.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία, ωστόσο, απαιτεί μεγάλο αγώνα αλλά και αρκετά χρήματα, προκειμένου ο ταλαντούχος ηθοποιός να μπορέσει να βγει από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η σύζυγός του, μια γυναίκα με μεγάλη αξιοπρέπεια, κάνει έκκληση μέσω της «Espresso», μιλά για τη βελτίωση της υγείας του ηθοποιού, αλλά και για την τεράστια ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, καθώς απαιτούνται πολλά χρήματα, αφού είναι απαραίτητη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο. Η ίδια, μια γυναίκα με δυνατή προσωπικότητα, θέληση και αγωνίστρια, είναι γυμνάστρια, διδάσκει στο Ινστιτούτο Ερευνας Κίνησης και Χορού Athens Somatics, στα Ανω Πετράλωνα, γιόγκα, χορό, πιλάτες κ.ά., και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα…

Πώς είναι ο σύζυγός σας μετά το σημάδι βελτίωσης;

Ο Στάθης είναι λίγο καλύτερα, αλλά όχι για να πετάμε και τη σκούφια μας. Ευτυχώς, όμως, υπάρχει μια μικρή εξέλιξη, που μας κάνει αισιόδοξους. Μπορεί πια και μας αναγνωρίζει.

Κυρία Καλαντζή, ποιο είναι το επόμενο βήμα, τις σας λένε οι γιατροί;

Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι γιατροί, το έκαναν! Τώρα ο Στάθης πρέπει να φύγει από εκεί, να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Πρέπει να αποφύγει τις λοιμώξεις γιατί κινδυνεύει πάρα πολύ, κολλάει συνέχεια κάτι. Τώρα, σε αυτή τη φάση που είναι πιο καλά, πρέπει να βιαστούμε για να λειτουργεί σε λίγο και το σώμα του. Αυτό παλεύουμε… Εμείς κάνουμε φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες με ιδιώτες. Αλλά πόσα να κάνεις πάνω σ’ ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, πρέπει να μπει κάπου που να εξειδικεύονται.

Τι πρέπει να γίνει για να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης;

Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσω να τον πάω εκεί. Πρέπει να πάμε άμεσα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, αλλά επειδή έχει ακόμα την τραχειοστομία μπορούμε να πάμε μόνο σε εξειδικευμένο ιδιωτικό κέντρο που διαθέτει Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και οργανωμένες ιατρικές ομάδες για να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά, όπως ο Φιλοκτήτης. Δυστυχώς, το κόστος σε αυτά είναι 10.000 ευρώ τον μήνα.

Μεγάλο ποσό… Τι σκοπεύετε να κάνετε;

Ο,τι καλύτερο μπορούμε. Γι’ αυτό και ενημερώνουμε τον κόσμο… Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για τις θεραπείες αποκατάστασης. Εγώ δεν γνώριζα τις τιμές, έπαθα σοκ. Δηλαδή, όταν δεν έχει κάποιος, τι θα γίνει; Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο παλεύω εδώ πέρα μόνη μου πολλά πράγματα, δεν είναι εύκολο καθόλου, μένω στο ενοίκιο. Δουλεύω σχεδόν όλη μέρα. Εμένα μου δίνουν δύναμη τα παιδιά μου.

Οι συνάδελφοί του συζύγου σας σάς έχουν βοηθήσει;

Ναι, και μας έχουν συμπαρασταθεί αρκετοί. Και ευχαριστώ και τον Μιχάλη Αεράκη για τη δημόσια έκκληση που έκανε. Είναι πολύ δίπλα μας από την αρχή. Οποιος θέλει να μας βοηθήσει, μπορεί στον αριθμό λογαριασμού GR 1801720550005055116562372, είναι στο όνομά μου, Αντωνία Καλαντζή. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και ευχαριστώ πολύ όλους για την πολύπλευρη στήριξή τους.

Ενα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο που τον αγαπά και τον θαυμάζει…

Διατηρούμε την πίστη μας πως με την κατάλληλη εξειδικευμένη θεραπεία αποκατάστασης θα πετύχουμε τη μέγιστη βελτίωση. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και είμαι ευγνώμων που σας έχουμε δίπλα μας! Είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον όλων και τους ευχαριστώ από καρδιάς.