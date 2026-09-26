Εύβοια: Όχημα έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων – Ένας τραυματίας

Snapshot Στη βόρεια Εύβοια σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο όταν αγροτικό όχημα έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου δεκαπέντε μέτρων στην επαρχιακή οδό Γεράκι-Αγδίνες.

Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της απώλειας ελέγχου που οδήγησε στο ατύχημα.

Ένα άτομο ανασύρθηκε τραυματισμένο από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για νοσηλεία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε άμεσα με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα για την επιχείρηση διάσωσης.

Συλλέγονται στοιχεία από το σημείο του ατυχήματος για την αναπαράσταση της αλληλουχίας των γεγονότων. Snapshot powered by AI

Οι πρώτες πρωινές ώρες σημαδεύτηκαν από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οδικό δίκτυο της βόρειας Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Eviathema.gr, στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Γεράκι με τις Αγδίνες, ένα αγροτικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας κάτω από συνθήκες που ερευνώνται στενά από τις αρχές.

Η απώλεια ελέγχου οδήγησε την κούρσα του οχήματος στο κενό, με αποτέλεσμα να καταλήξει στον πυθμένα ενός γκρεμού, το βάθος του οποίου υπολογίζεται στα δεκαπέντε μέτρα.

Όσοι βρέθηκαν στο σημείο και αντιλήφθηκαν την πτώση ειδοποίησαν άμεσα, κινητοποιώντας τον μηχανισμό διάσωσης.

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσε ταχύτατα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, έξι πυροσβέστες εξοπλισμένοι με δύο οχήματα ανέλαβαν τη δύσκολη επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης.

Από τα συντρίμμια του αγροτικού ανασύρθηκε ένα άτομο, το οποίο είχε υποστεί τραυματισμούς κατά την πτώση. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, προτού μεταφέρουν τον τραυματία εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για ιατρική περίθαλψη και περαιτέρω εξετάσεις.

Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν πλέον στοιχεία από το σημείο της εκτροπής, εξετάζοντας τα ίχνη στο οδόστρωμα προκειμένου να χαρτογραφήσουν την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων που προκάλεσαν την πτώση στο κενό.