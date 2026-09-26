«Μου λείπεις. Λείπεις» - Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη για τον πατέρα του Παύλο

Snapshot Ο Κώστας Μπακογιάννης τιμά τη μνήμη του πατέρα του Παύλου, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του.

Δημοσίευσε απόσπασμα από τα λόγια του Παύλου Μπακογιάννη που αναφέρεται στην ανάγκη πολιτικής ανανέωσης και προτάσεων ζωής αντί εξουσίας.

Το απόσπασμα τονίζει τη σημασία της ελευθερίας του μυαλού και της ψυχής, καθώς και της προσαρμογής στις απαιτήσεις της εποχής.

Στο τέλος της ανάρτησης, ο Κώστας εκφράζει προσωπικά τη νοσταλγία του με τη φράση: «Μου λείπεις. Λείπεις.» Snapshot powered by AI

Ο Κώστας Μπακογιάννης τιμά τη μνήμη του πατέρα του, Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του, δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα από τα λόγια του και γράφοντας το δικό του μήνυμα.

«Τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να απευθύνουν προτάσεις ζωής και όχι προτάσεις εξουσίας. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ανανέωση, που συντονίζει τους κοινωνικούς ρυθμούς με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Σήμερα ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις.

Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου, ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες σου», αναφέρει το απόσπασμα που επέλεξε να μοιραστεί.

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο Κώστας Μπακογιάννης προσθέτει λίγες, αλλά ιδιαίτερα προσωπικές λέξεις: «Μου λείπεις. Λείπεις.»

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