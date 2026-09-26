Σέρρες: Νέα απόπειρα απόδρασης μεταναστών από τη δομή στο Κλειδί

Τις προηγούμενες ημέρες ένας αριθμός μεταναστών μεταφέρθηκαν από τη δομή σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών

Δημήτρης Δρίζος

Σέρρες: Νέα απόπειρα απόδρασης μεταναστών από τη δομή στο Κλειδί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 25 Σεπτεμβρίου ομάδα περίπου 50 μεταναστών προσπάθησε να αποδράσει από τη δομή στο Κλειδί Σερρών, ρίχνοντας τον φράχτη περίφραξης.
  • Η αστυνομική διμοιρία κατέστειλε την απόπειρα με χρήση χημικών, αποκαθιστώντας την τάξη στη δομή.
  • Στη δομή φιλοξενούνται περίπου 200 μετανάστες, κυρίως από Αίγυπτο και Μπανγκλαντές, μετά από μεταφορές σε ΠΡΟΚΕΚΑ τις προηγούμενες ημέρες.
  • Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών ζητά την άμεση διακοπή λειτουργίας της δομής και τη μεταφορά των μεταναστών σε ασφαλείς εγκαταστάσεις.
  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και η Ένωση Σερρών πραγματοποίησαν διαμαρτυρία και συνεδρίαση με θέμα τη λειτουργία της δομής στο Κλειδί.
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Νέα ένταση και απόπειρα απόδρασης σημειώθηκε στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Το νέο επεισόδιο σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, σημειώθηκε χτες (25/9) στις 17.30 το απόγευμα όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησαν να ρίξουν τον φράχτη περίφραξης της δομής ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε από την διμοιρία των αστυνομικών με χρήση χημικών.

Τις προηγούμενες ημέρες ένας αριθμός μεταναστών μεταφέρθηκαν από τη δομή σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) και σήμερα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, σε αυτή φιλοξενούνται περίπου 200 μετανάστες εκ των οποίων οι μισοί είναι Αιγύπτιοι και οι άλλοι μισοί από το Μπανγκλαντές

«Μετά τα σοβαρά επεισόδια της 22ας Αυγούστου η δομή έχει αποσυμφορηθεί σημαντικά, όμως θέση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών είναι η άμεση διακοπή της λειτουργίας της δομής με ταυτόχρονη μεταφορά των μεταναστών σε δομές ή ΠΡΟΚΕΚΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας» δήλωσε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Γιάννης Κούνιος.

Να σημειωθεί ότι προχθές έγινε μια παράσταση διαμαρτυρίας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Σερρών στη δομή ενώ ακολούθησε συνεδρίασητου Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ στην έδρα του Δήμου Σιντικής με πρώτο θέμα αυτό της δομής.

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