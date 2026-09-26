Μάχη με τον χρόνο στα χαλάσματα στην Πλάκα -Αγωνία για τους 5 αγνοούμενους

Snapshot Μία Αμερικανίδα βρέθηκε νεκρή στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρρευσε μετά από έκρηξη στην Πλάκα, όπου διέμενε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πέντε άτομα παραμένουν αγνοούμενα, μεταξύ αυτών τρεις Αμερικανοί τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, με τις έρευνες διάσωσης να συνεχίζονται από 30 πυροσβέστες και ειδικές ομάδες.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτήρια και τραυματισμούς, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας λόγω κινδύνου νέων καταρρεύσεων.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει επιβεβαιωθεί, αν και υπάρχουν αναφορές για οσμή αερίου πριν το περιστατικό, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική.

Ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει τις επιχειρήσεις διάσωσης με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των ερειπίων. Snapshot powered by AI

Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από τα συντρίμμια κτηρίου στην Πλάκα, που κατέρρευσε μετά από έκρηξη στην οδό Λυσικράτους χθες το πρωί. Πρόκειται για Αμερικανίδα που διέμενε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης μαζί με τον σύντροφό της και ένα ακόμη ζευγάρι, επίσης Αμερικανούς.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς πέντε άτομα παραμένουν αγνοούμενα: οι τρεις Αμερικανοί τουρίστες στον πρώτο όροφο και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ζούσε στον δεύτερο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν γεώφωνα και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στα ερείπια.

Ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει το έργο της Πυροσβεστικής με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 07:30 της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτήρια και σταθμευμένα οχήματα. Χθες απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δημογλίδου: Δύσκολη και επικίνδυνη η διαδικασία

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ στο ΕΡΤnews, η Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει την περιοχή και να συνδράμει στις έρευνες.

«Δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκκενωθεί», υπογράμμισε.Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς μεγάλο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει.

«Ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και επικίνδυνη.Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της έκρηξης, η αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αναφορές πολιτών: «Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί».

Η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων. «Προτεραιότητα είναι η ανεύρεση ανθρώπων και στη συνέχεια θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκρηξη».

Αυτό ήταν το κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους 15

Ολονύχτια είναι η επιχείρηση στα χαλάσματα του κτιρίου που κατέρρευσε σήμερα το πρωί στην Πλάκα για τους 6 αγνοούμενους, Βρετανούς και Αμερικανούς.

Τo Newsbomb εξασφάλισε εικόνα του κτίρίου πριν από την ολική καταστροφή του, ως συνέπεια της έκρηξης -πιθανόν από διαρροή αερίου- και κατόπιν της πυρκαγιάς που ακολούθησε.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία το κτίριο μοιάζει ανακαινισμένο, με σύγχρονα παράθυρα και κουφώματα, και φαίνεται πρόσφατα βαμμένο, ενώ ο πρώτος όροφος που ενοικιαζόταν με βραχυχρόνια μίσθωση ξεχωρίζει με το μπαλκόνι και το τραπεζάκι με τις καρέκλες.

Υπενθυμίζεται ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ζευγάρι Βρετανών, ενώ τον πρώτο όροφο είχε ενοικιάσει οικογένεια Αμερικανών τουριστών, η οποία αποτελούνταν από τον πατέρα, την μητέρα και τον γιο, οι οποίοι έκαναν και το chek in. Μαζί με τον γιο ήταν και η κοπέλα του.

Νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Στην 2όροφη οικία επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία κατέρρευσε μετά από έκρηξη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:45, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρρευσε.

Επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Κατά διαστήματα, διακόπτεται προσωρινά η μεταφορά υλικών και κάθε θόρυβος, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα των διασωστών που χρησιμοποιούν ειδικά γεώφονα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια.

Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων.

Οι σκύλοι έρευνας διάσωσης αξιοποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Επίσης, παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ 2 ακόμη ασθενοφόρα είναι σε ετοιμότητα.

Η όλη επιχείρηση θα συνεχιστεί κανονικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, σήμερα το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

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