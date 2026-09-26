Σπάρταθλον 2026: Πού θα κλείσουν οι δρόμοι σήμερα – Ρυθμίσεις σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μέγαρα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου για το αγώνα «Σπάρταθλον 2026»

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Σπάρταθλον 2026: Πού θα κλείσουν οι δρόμοι σήμερα – Ρυθμίσεις σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μέγαρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 θα εφαρμοστούν προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω του αγώνα «Σπάρταθλον 2026».
  • Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν την κίνηση από το κέντρο της Αθήνας έως τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τα Μέγαρα.
  • Ειδικές απαγορεύσεις και περιορισμοί λωρίδων θα ισχύσουν σε Ιερά Οδό, Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Ιερά Οδό Ελευσίνας-Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου σε συγκεκριμένες ώρες.
  • Από τις 07:30 έως τις 13:30 θα ισχύσει προσωρινή απαγόρευση διέλευσης για βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου μεταξύ Ναυπηγείων Ελευσίνας και Μεγάρων.
  • Τα βαρέα οχήματα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω της Νέας Εθνικής Οδού κατά το διάστημα της απαγόρευσης.
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Προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, λόγω της διεξαγωγής του ιστορικού αγώνα υπεραπόστασης «Σπάρταθλον 2026».

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα την κίνηση από το κέντρο της Αθήνας έως τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τα Μέγαρα. Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, ώστε να μην προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Αναλυτικά οι δρόμοι και οι ώρες των ρυθμίσεων:

  • Ιερά Οδός (06:30 – 07:30): Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από την οδό Πειραιώς έως τον παράδρομο του Κηφισού (ρεύμα προς Αιγάλεω).
  • Ιερά Οδός (06:30 – 11:00): Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από τον παράδρομο του Κηφισού έως τη Λ. Αθηνών (ρεύμα προς Χαϊδάρι).
  • Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (06:30 – 11:00): Στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στο έρεισμα από την οδό Μυστρά έως τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (ρεύμα προς Κόρινθο, περιοχή Χαϊδαρίου-Ασπροπύργου).
  • Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (07:30 – 10:00): Σε τμήμα πλάτους 1,5 μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, από τη διασταύρωση Διυλιστηρίων έως τη συμβολή με την Ιερά Οδό Ελευσίνας-Ηρώων Πολυτεχνείου (ρεύμα προς Κόρινθο).
  • Ιερά Οδός Ελευσίνας-Ηρώων Πολυτεχνείου (07:30 – 12:00): Σε τμήμα πλάτους 1,5 μ. στο δεξιό άκρο, από τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. έως τη θέση «Μπλόκο» στην Π.Ε.Ο. (ρεύμα προς Κόρινθο).
  • Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου (07:30 – 12:00): Σε τμήμα πλάτους 1,5 μ. στο δεξιό άκρο, από τη θέση «Μπλόκο» έως τα Ναυπηγεία Ελευσίνας (ρεύμα προς Κόρινθο).

Απαγόρευση για βαρέα οχήματα στα Μέγαρα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, καθώς από τις 07:30 έως τις 13:30, θα ισχύσει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας για οχήματα άνω των 3,5 τόνων στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Η απαγόρευση αφορά το τμήμα από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας (χ/θ 27,000) έως την Είσοδο-Έξοδο Μεγάρων (χ/θ 40,000) της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά το συγκεκριμένο εξάωρο, τα βαρέα οχήματα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω της Νέας Εθνικής Οδού.

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