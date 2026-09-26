Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα - Αγωνία για τους πέντε αγνοούμενους

Σοκ στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής μετά την κατάρρευση κτιρίου από πιθανή διαρροή αερίου - Μάχη της ΕΜΑΚ με τον χρόνο κάτω από τους τόνους μπάζων.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα - Αγωνία για τους πέντε αγνοούμενους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κατά την έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα και πέντε άτομα παραμένουν αγνοούμενα.
  • Στο κτίριο διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων και τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, από τους οποίους η σορός ανήκει σε μία γυναίκα της τουριστικής παρέας.
  • Οι έρευνες διεξάγονται με τη χρήση γεωφώνων, θερμικών καμερών και εκπαιδευμένων σκύλων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ζωντανοί εγκλωβισμένοι.
  • Η έκρηξη, που πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου, προκάλεσε ζημιές σε ακτίνα 100 μέτρων και έγινε αισθητή μέχρι το Ζάππειο.
  • Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και τρεις σκύλοι, ενώ ο δήμος Αθηναίων παρέχει μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.
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Τραγική τροπή πήρε η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, καθώς οι πυροσβέστες ανέσυραν μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από τα χαλάσματα του πρώτου ορόφου, μετά τις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ταυτόχρονα η αγωνία κορυφώνεται για ακόμη πέντε ανθρώπους που βρίσκονταν στο οίκημα και δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Στα συντρίμμια επιχειρούν όλο το βράδυ 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ανάμεσά τους δύο ειδικά διασωστικά της 1ης ΕΜΑΚ και τρεις εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας. Οι διασώστες δίνουν πραγματική μάχη με τα συντρίμμια.

Χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου και κάμερες, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα διατάσσεται απόλυτη σιωπή στο σημείο, ώστε τα μηχανήματα να καταγράψουν τον παραμικρό θόρυβο πιθανών εγκλωβισμένων. Στον χώρο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και άλλα δύο σε πλήρη ετοιμότητα. Νωρίτερα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο γυναίκες από διπλανό κτίριο και να τις διακομίσουν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Ποιοι είναι οι πέντε αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, οι έρευνες εστιάζουν σε δύο διαφορετικά σημεία. Στον δεύτερο όροφο διέμενε μόνιμα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μία 78χρονη Ελληνίδα και ο 77χρονος Βρετανός σύζυγός της, οι οποίοι δεν απαντούν στις επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις των αστυνομικών. Στον πρώτο όροφο, ο οποίος λειτουργούσε ως διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, έμεναν τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, δύο ζευγάρια ηλικίας 30 με 40 ετών. Η σορός που ανασύρθηκε ανήκει σε μία από τις γυναίκες της παρέας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αναζητούνται. Στα ερείπια βρέθηκε μία γυναικεία τσάντα με το μισθωτήριο του σπιτιού και τα αμερικανικά διαβατήρια του 37χρονου Ίαν και της Φλόριντα. Πάντως, οι τέσσερις τουρίστες δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο αεροδρόμιο για την προγραμματισμένη πτήση της Delta στις 15:30 το μεσημέρι, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι βρίσκονταν στο διαμέρισμα την ώρα του ωστικού κύματος.

Πλάκα ευρήματα
Πλάκα νύχτα
Πλάκα νύχτα
Πλάκα νύχτα

Το χρονικό της έκρηξης και όσα ακολούθησαν

Ήταν ώρα 07.34 το πρωί, όταν οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι περαστικοί σε μια μεγάλη ακτίνα, τρομοκρατήθηκαν από μια πολύ ισχυρή έκρηξη.

Το ωστικό κύμα ήταν τέτοιο που προκάλεσε ζημιές σε απόσταση μέχρι και 100 μέτρα από το σημείο, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι έγινε αισθητό μέχρι το Ζάππειο.

Από πολύ νωρίς, όπως έγραψε το Newsbomb, o υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε πως υπάρχουν αγνοούμενοι.

Πλάκα
Πλάκα νέα

Η εξέλιξη των ερευνών

Από την πρώτη στιγμή η τεράστια έκρηξη, η οποία πιθανολογείται ότι οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, και η φωτιά που ακολούθησε δεν άφηνε περιθώρια αισιοδοξίας.

Μέχρι αυτήν την ώρα οι έρευνες των αρχών για τους αγνοούμενους παραμένουν άκαρπες παρά την τεράστια κινητήποιηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Αρχικά στο σημείο βρέθηκαν ομάδες της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους διασώστες.

Κατόπιν συνέδραμαν νέες ομάδες της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα και θερμικές κάμερες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος ζωής.

Στέλεχος της Πυροσβεστικής έλεγε στο Newsbomb: «Μην λησμονείτε ότι συνέβη τεράστια έκρηξη και ότι το κτίριο ισοπεδώθηκε».

Μόνο μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική.

Οι πρεσβείες

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές στο Newsbomb οι πρεσβείες ΗΠΑ και Βρετανίας φαίνεται να έχουν επαληθεύσει ότι πέντε βρίσκονταν στα χαλάσματα.

Πλάκα νύχτα

Χάρης Δούκας: Ολονύχτια επιχείρηση γιατί αύριο θα βρέξει

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σύμφωνα με όσα είπε η απίστευτη καταστροφή οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου πιθανότατα. Ανέφερε δε ότι θα συνεχιστεί η επιχείρηση όλη τη νύχτα γιατί αύριο αναμένεται βροχόπτωση.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής έχει ως εξής:

Στην 2όροφη οικία επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία κατέρρευσε μετά από έκρηξη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:45, ειναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων και αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρρευσε. Επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Στο σημείο παραμείνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, σήμερα το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακέιμενο κτήριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

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