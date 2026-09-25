Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου

Γιάννης Φιλιππάκος

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη

Οσία Ευφροσύνη Θυγατέρα Παφνουτίου του Αιγυπτίου

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, η Οσία Ευφροσύνη έζησε στα χρόνια του Θεοδοσίου του μικρού (περί το 410 μ.Χ.), ήταν μοναχοκόρη και πολύ πλούσια. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν ο πλουσιότερος της Αλεξάνδρειας και μαζί με τη σύζυγό του διακρίνονταν για τη θερμή πίστη τους στο Θεό.

Δώδεκα χρονών η Ευφροσύνη έμεινε ορφανή από μητέρα, και ο πατέρας της αφοσιώθηκε ακόμα πιο φιλόστοργα στην επιμέλεια της κόρης του. Όταν η Ευφροσύνη έφθασε στο 18ο έτος της ηλικίας της, ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει με ένα νέο υψηλής κοινωνικής τάξης.

Όμως την ψυχή της Ευφροσύνης είχε καταλάβει ο θείος έρωτας. Ο γάμος και οι κοσμικότητες θα της ήταν εμπόδιο να αφιερωθεί συστηματικά στην ελεημοσύνη και στην υπηρεσία του πλησίον. Γι’ αυτό κάποια μέρα, αφού διαμοίρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έφυγε κρυφά από το σπίτι, και μετά από πολλές περιπέτειες, κατέληξε μεταμφιεσμένη ανδρικά σε κοινόβιο ανδρικό μοναστήρι. Εκεί πήρε το όνομα Σμάραγδος και όλοι οι μοναχοί θαύμαζαν τον πνευματικό της αγώνα και τη διακονία που πρόθυμα πρόσφερε σε όλους.

Έζησε στο μοναστήρι 38 χρόνια. Στο τέλος της ζωής της συναντήθηκε και με τον πατέρα της, όταν και αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Έτσι, με τη ζωή της η Ευφροσύνη μας υπενθυμίζει τα λόγια της Αγίας Γραφής, που λένε: «ἀρνησάμενοι τᾶς κοσμικᾶς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰώνι» (Προς Τίτον, Β' 12). Δηλαδή, αφού αρνηθούμε τις επιθυμίες του ματαίου και αμαρτωλού αυτού κόσμου, να ζήσουμε στον παρόντα αιώνα με εγκράτεια στη ζωή μας, με δικαιοσύνη προς τους συνανθρώπους μας και με ευσέβεια προς το Θεό.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Ὡς παρθένος φρόνιμη καὶ ἀδιάφθορος, κοτηγγυήθης ὁσίως τῷ Ζωοδότῃ Χριστῷ, καὶ προσκαίρων τὴν χλιδὴν ἐμφρόνως ἔλιπες, ὅθεν ἐν μέσω τῶν ἀνδρῶν, ὡς ἀμόλυντος ἀμνάς, ἐξέλαμψας Εὐφροσύνη, καὶ τοῦ Βελίαρ τὰ κέντρα, τὴ πολιτεία σου ἀπήμβλυνας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Έμφαση στην παραγωγή και την καθημερινότητα, βλέποντας την ανοδική δημοσκοπική τάση

07:12ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα: Επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους - Ποιοι εντάσσονται στον έλεγχο ωραρίου

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

07:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Ισραηλινός επιθετικός σκόραρε, πανηγύρισε με όπλο το σημαιάκι και αποβλήθηκε

06:50LIFESTYLE

Το X «πήρε φωτιά» με τις σειρές και τα σόου – Από το «Ριφιφί» στο «GNTM»

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Οι αιώνιοι τις πιο… σαρωτικές νίκες – Και τώρα Super Cup

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (25/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ χλεύασε ξανά τον Μπάιντεν μπροστά στο Σι Τζινπίνγκ: Αυτός ήταν μηχάνημα υπογραφών autopen

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Από σήμερα το πρώτο κύμα πληρωμών σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Νέα μεταβολή του καιρού από σήμερα – Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:26ΕΡΓΑΣΙΑ

58η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 120 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

04:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ: Κυπριακό, Ουκρανία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη – Γκουτέρες

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

03:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με ισχυρή παρουσία της τεχνολογικής και επιχειρηματικής ελίτ το δείπνο Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν στον Fox News: Στις ΗΠΑ η απόφαση για το αν θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

02:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα και «απειλές πολέμου» – «Ανοιχτή πληγή» το Κυπριακό – Γάζα, Ουκρανία και Τεχνητή Νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Νέα μεταβολή του καιρού από σήμερα – Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έριξε για πρώτη φορά βολή το οπλικό σύστημα PULS του ολλανδικού στρατού

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

22:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (27/9)

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

18:00LIFESTYLE

Ο Κρίστιαν Μπέιλ έχτισε χωριό ανάδοχης φροντίδας για να μην χωρίζονται τα αδέλφια που μένουν μόνα

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία - Ελλάδα 1-2: Έβαψε... Γαλανόλευκο το Βελιγράδι με τεράστια και πέρα για πέρα δίκαιη ανατροπή

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Συνελήφθη η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον σε διαδήλωση κοντά στον ΟΗΕ

02:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα και «απειλές πολέμου» – «Ανοιχτή πληγή» το Κυπριακό – Γάζα, Ουκρανία και Τεχνητή Νοημοσύνη

06:50LIFESTYLE

Το X «πήρε φωτιά» με τις σειρές και τα σόου – Από το «Ριφιφί» στο «GNTM»

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Οι αιώνιοι τις πιο… σαρωτικές νίκες – Και τώρα Super Cup

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθεί ο Ριζάι» - «Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης για τις διαδικτυακές απάτες»

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ χλεύασε ξανά τον Μπάιντεν μπροστά στο Σι Τζινπίνγκ: Αυτός ήταν μηχάνημα υπογραφών autopen

03:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με ισχυρή παρουσία της τεχνολογικής και επιχειρηματικής ελίτ το δείπνο Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ