Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Από σήμερα το πρώτο κύμα πληρωμών σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους
Αναλυτικά, οι ημερομηνίες των πληρωμών των συντάξεων του Οκτωβρίου 2026, για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων, όπως τις ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
Snapshot
- Οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 ξεκινούν σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου για 2,4 εκατ. μη μισθωτούς.
- Οι συντάξεις μισθωτών, περίπου 1,7 εκατ. δικαιούχοι, θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.
- Η πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων γίνεται πλέον ταυτόχρονα και στις ίδιες ημερομηνίες μόνιμα.
- Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
- Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινούν οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2026 για τους μη μισθωτούς.
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2026 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.
Παράλληλα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Συντάξεις Οκτωβρίου - Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 2.600.000 μη μισθωτούς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
Συντάξεις Οκτωβρίου - Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.