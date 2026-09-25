Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Καρφιά" Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ

Ελεύθερος Τύπος: "Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα"

Η Καθημερινή: Διγλωσσία από την Άγκυρα

Τα Νέα: Τα ρωσικά drones προ των πυλών μας

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

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