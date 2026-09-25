Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Καρφιά" Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ
Ελεύθερος Τύπος: "Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα"
Η Καθημερινή: Διγλωσσία από την Άγκυρα
Τα Νέα: Τα ρωσικά drones προ των πυλών μας
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου
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