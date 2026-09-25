Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Έως 250 ευρώ η ενίσχυση για διακοπές σε Θεσσαλία και Έβρο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
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  • Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα Thessaly Pass 2026 και Evros Pass 2026 με ενίσχυση έως 250 ευρώ για διακοπές σε Θεσσαλία και Έβρο, με καταληκτική ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου.
  • Δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση τη δήλωση εισοδήματος του 2025, ενώ εξαιρούνται όσοι συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού ή έχουν κύρια κατοικία στις επιλεγμένες περιοχές.
  • Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr με TAXISnet, και η άυλη κάρτα εκδίδεται ψηφιακά από πιστωτικό ίδρυμα μετά από κλήρωση, με χρήση αποκλειστικά σε τουριστικές υπηρεσίες και τοπικές μεταφορές στις συγκεκριμένες περιοχές.
  • Για το Thessaly Pass θα εκδοθούν 7.500 κάρτες με ενίσχυση 200 ευρώ και για το Evros Pass 1.400 κάρτες με ενίσχυση 250 ευρώ.
  • Οι επιλέξιμες περιοχές για το Thessaly Pass περιλαμβάνουν οκτώ δήμους στη Θεσσαλία και για το Evros Pass τον Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
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Ξεκίνησε χθες, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία αιτήσεων για τα προγράμματα Thessaly Pass 2026 και Evros Pass 2026, τα οποία έχουν στόχο την ενίσχυση του τουρισμού στη Θεσσαλία και τον Έβρο.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 200 ευρώ για το Thessaly Pass και σε 250 ευρώ για το Evros Pass, ενώ η πλατφόρμα αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 28 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, για το Thessaly Pass θα εκδοθούν 7.500 άυλες κάρτες και για το Evros Pass, 1.400.

Η διαδικασία της αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ειδικής εφαρμογής της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., προσβάσιμης από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr - ΕΨΠ), με αυθεντικοποίηση μέσω των κωδικών TAXISnet.

Μέσω διαλειτουργικότητας με την Α.Α.Δ.Ε. αντλούνται τα στοιχεία του δικαιούχου και των ωφελουμένων του (φορολογικό έτος 2025), ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Ο δικαιούχος δηλώνει τον προορισμό και τη φάση/τις φάσεις προτίμησης, υποβάλλει τις προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 και επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου.

Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν από την κλήρωση, το πιστωτικό ίδρυμα εκδίδει και διανέμει αποκλειστικά ψηφιακά την άυλη κάρτα και ενημερώνει τον δικαιούχο για την ενεργοποίησή της με sms και e-mail. Η κάρτα εκδίδεται με ημερομηνία λήξης την τελευταία ημέρα του τελευταίου μήνα της κληρωθείσας φάσης.

Το πιστωθέν ποσό χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο και μόνο για συναλλαγές με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Επίσης το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους τομείς του τουρισμού (διαμονή, εστίαση) και των τοπικών μεταφορών, βάσει των Κωδικών Κατηγορίας Εμπόρου (MCC). Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν αποκλειστικά POS τύπου Web/Virtual.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, έγγαμα, σε χηρεία ή με σύμφωνο συμβίωσης) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Ως «Ωφελούμενοι» ορίζονται:

  • Τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση του φορολογικού έτους 2025.
  • Ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Ποιοι αποκλείονται

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι:

  • Οι επιλεγέντες δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ περιόδου 2025-2026, ή όσοι επιλεγούν στο αντίστοιχο πρόγραμμα περιόδου 2026-2027, ανεξαρτήτως αν έγινε τελικά χρήση της παροχής.
  • Οι επιλεγέντες δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.
  • Όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία τις επιλεγμένες περιοχές του κάθε προγράμματος, όπως προκύπτει από τη δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Οι περιοχές που εντάσσονται

  • Thessaly Pass: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων
  • Evros Pass: Δήμος Σουφλίου, Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

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