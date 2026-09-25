Ψηφιακή Κάρτα: Επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους - Ποιοι εντάσσονται στον έλεγχο ωραρίου

Snapshot Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε άλλους 500.000 εργαζόμενους και θα καλύψει συνολικά περίπου 2.500.000 εργαζόμενους μετά τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.

Η επέκταση θα γίνει σε δύο φάσεις, με πλήρη εφαρμογή από 12 Οκτωβρίου 2026 για κλάδους όπως η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαρισμού και τα κομμωτήρια, και από 16 Νοεμβρίου 2026 για υπηρεσίες γραφείου, επισκευές, logistics και τυχερά παίγνια.

Η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, με αύξηση έως και +1200% σε ορισμένους κλάδους και 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες το 2025 σε σχέση με το 2024.

Στο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν πάνω από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες, αυξημένες κατά 36,8% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025. Snapshot powered by AI

Ακόμα 500.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όπως προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια, ενώ το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 2.500.000 εργαζόμενους.

Οι δύο φάσεις της επέκτασης

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα) εξαιρουμένων γιατρών.

Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης.

Τηλεπικοινωνίες.

Επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια.

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Η δεύτερη φάση της επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026, θα εφαρμόζεται πιλοτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου ξεκινάει και εδώ η πλήρης εφαρμογή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.

Επισκευές.

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics).

Διαχείριση νερού και λυμάτων.

Τυχερά παίγνια.

Έως και +1200% οι δηλωθείσες υπερωρίες

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και +1200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

Το επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκατ. υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της ψηφιακής κάρτα ς, με αποτέλεσμα να περίπου 1,54 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 (αύξηση +36,8%).

Ενδεικτικά αναφέρεται:

Χονδρικό Εμπόριο: αύξηση 212,8% (+594.913 υπερωρίες).

Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό: αύξηση 172,8% (+47.991 υπερωρίες).

Εστίαση: +67,2% σε επτάμηνη βάση (+323.049 υπερωρίες).

Βιομηχανία: +15,4% σε επτάμηνη βάση (+267.916 υπερωρίες).

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