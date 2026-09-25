Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην Λυσικράτους

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές ύστερα από μια εκκωφαντική έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, κι από την οποία προκλήθηκε η κατάρρευση ενός παλιού κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, ενώ στο συμβάν έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη έχει τραυματιστεί ελαφρά ένας άνθρωπος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου, η οποία προκάλεσε την εκκωφαντική έκρηξη, που οδήγησε στην μερική κατάρρευση του κτηρίου.

Κομμάτια από τα μπάζα έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, τα οποία έχουν επίσης υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές, ενώ έσπασαν και τζάμια σε παρακείμενα κτήρια.

Πηγή: Χ / Origiris Χ / Origiris

Στο σημείο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία, καθώς πρόκειται για ένα κομβικό σημείο της πρωτεύουσας, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Πηγή: Χ / Origiris