Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (27/9)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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- Στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης (24/9) σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία με έπαθλο τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
- Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100.000 ευρώ.
- Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 1, 14, 15, 32, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 9.
- Στην κλήρωση της Κυριακής (27/9) το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης (24/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 1, 14, 15, 32, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 9.
Στην κλήρωση της Κυριακής (27/9) το Τζόκερ θα μοιράσει στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
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