Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (27/9)

Snapshot Στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης (24/9) σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία με έπαθλο τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 1, 14, 15, 32, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

Στην κλήρωση της Κυριακής (27/9) το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Snapshot powered by AI

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης (24/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 1, 14, 15, 32, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

Στην κλήρωση της Κυριακής (27/9) το Τζόκερ θα μοιράσει στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.