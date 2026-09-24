Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (27/9)

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

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Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (27/9)
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  • Στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης (24/9) σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία με έπαθλο τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
  • Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100.000 ευρώ.
  • Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 1, 14, 15, 32, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 9.
  • Στην κλήρωση της Κυριακής (27/9) το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
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Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης (24/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 1, 14, 15, 32, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

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Στην κλήρωση της Κυριακής (27/9) το Τζόκερ θα μοιράσει στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

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