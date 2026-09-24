Snapshot Η Μαρία Ζαχάροβα ισχυρίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Η Ζαχάροβα υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά και τα ψέματα του Ζελένσκι δείχνουν τη χρήση αυτών των ουσιών.

Ο Ζελένσκι απέρριψε την πρόσκληση του Πούτιν για συνομιλίες στη Μόσχα, λέγοντας ότι θα ταξιδέψει μόνο «πάνω σε πύραυλο».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ κατηγόρησε τον Ζελένσκι για απανθρωποποιημένη συμπεριφορά και χρήση άσεμνης γλώσσας χωρίς επιχειρήματα. Snapshot powered by AI

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Η διπλωμάτης έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξή της στο πρακτορείο ειδήσεων Vesti.

Νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά την πρόσκληση Πούτιν για συνομιλίες στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι θα ταξιδέψει μόνο «πάνω σε πύραυλο».

«Το γεγονός ότι (ο Ζελένσκι) είναι ήδη ένας τόσο απανθρωποποιημένος χαρακτήρας, νομίζω, ήταν προφανές σε όλους... Συνεχώς, ας πούμε, ψεύδεται, και οι λόγοι είναι επίσης σαφείς, και είναι προφανές ότι κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Είναι σαφές ότι χρησιμοποιεί άσεμνη γλώσσα χωρίς να υποστηρίζει επιχειρήματα», δήλωσε η Ζαχάροβα.

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