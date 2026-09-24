INS Drakon: Το θηριώδες ισραηλινό υποβρύχιο που κινητοποίησε τη ρωσική κατασκοπεία έφτασε στη Χάιφα

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό παρέλαβε στη Χάιφα το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου του, έπειτα από πολυήμερο μυστικό πλου από τα γερμανικά ναυπηγεία του Κιέλου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

INS Drakon: Το θηριώδες ισραηλινό υποβρύχιο που κινητοποίησε τη ρωσική κατασκοπεία έφτασε στη Χάιφα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το INS Drakon, το μεγαλύτερο υποβρύχιο του ισραηλινού ναυτικού, κατέπλευσε στη Χάιφα μετά από μυστικό πλου 25 ημερών από τα γερμανικά ναυπηγεία του Κιέλου.
  • Το υποβρύχιο ενσωματώνει σύστημα αναερόβιας πρόωσης (AIP) που επιτρέπει παρατεταμένη κατάδυση χωρίς ανάγκη φόρτισης.
  • Διαθέτει δέκα τορπιλοσωλήνες, με δυνατότητα εκτόξευσης βαρέων πυραύλων και πιθανή εγκατάσταση συστημάτων κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους κρουζ ή βαλλιστικούς.
  • Η άφιξη του INS Drakon εντάσσεται σε σχέδιο εκσυγχρονισμού που στοχεύει σε μεγαλύτερη επιχειρησιακή εμβέλεια και ισχύ πυρός του ισραηλινού ναυτικού.
  • Η ναυπήγηση και εξαγωγή του σκάφους προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στη Γερμανία και κινεί τη ρωσική κατασκοπεία λόγω των τεχνολογικών και στρατηγικών καινοτομιών του.
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Στη ναυτική βάση της Χάιφα κατέπλευσε στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 το INS Drakon, το μεγαλύτερο υποβρύχιο που έχει εντάξει ποτέ στο δυναμικό του το ισραηλινό ναυτικό. Το γερμανικής κατασκευής σκάφος ολοκλήρωσε ένα ταξίδι διάρκειας σχεδόν 25 ημερών, το οποίο ξεκίνησε από τα ναυπηγεία της ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) στο λιμάνι του Κιέλου στη Βαλτική Θάλασσα.

Η άφιξή του αποτελεί την πρώτη μεγάλη παράδοση οπλικού συστήματος στο πλαίσιο ενός πολυετούς σχεδίου εκσυγχρονισμού και επέκτασης του ισραηλινού στόλου. Σύμφωνα με πρόσφατη τοποθέτηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, στόχος του σχεδίου είναι να αποκτήσει το ναυτικό τη δυνατότητα να επιχειρεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις, για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα και με αυξημένη ισχύ πυρός. Το σκάφος συμβολίζει τη βαθιά επιχειρησιακή μεταμόρφωση των ναυτικών δυνάμεων της χώρας, αν και δεν πρόκειται να αναλάβει άμεσα αποστολές.

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Για τους επόμενους μήνες, εξειδικευμένα τεχνικά κλιμάκια θα εργάζονται στη Χάιφα για την εγκατάσταση διαβαθμισμένων ισραηλινών ηλεκτρονικών και οπλικών συστημάτων προτού κηρυχθεί πλήρως ετοιμοπόλεμο.

Αυστηρή μυστικότητα και αποστολές μακράς ακτίνας

Ο πλους των τριών και πλέον εβδομάδων από τη Γερμανία προς την ανατολική Μεσόγειο πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας, με το υποβρύχιο να κινείται σε μεγάλο βαθμό σε κατάδυση. Οι ισραηλινές αρχές επέλεξαν αυτό το προφίλ πλεύσης για να αποτρέψουν τη συλλογή κρίσιμων ακουστικών και ηλεκτρονικών δεδομένων από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η ένταξη του INS Drakon συμπίπτει χρονικά με την κλιμάκωση της ναυτικής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Το Τελ Αβίβ παρακολουθεί στενά τις απειλές κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ, μέτωπα που συνδέονται άμεσα με το Ιράν και τους προσκείμενους σε αυτό αντάρτες Χούθι. Το INS Drakon είναι το έκτο υποβρύχιο της ισραηλινής δύναμης και το τρίτο της κλάσης Dolphin II. Όπως ανακοινώθηκε, ενσωματώνει σύστημα αναερόβιας πρόωσης (AIP), γεγονός που του επιτρέπει να παραμένει κάτω από την επιφάνεια του νερού για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα χωρίς να χρειάζεται να αναδυθεί για φόρτιση των συσσωρευτών του.

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Ο υπερμεγέθης πυργίσκος και το αίνιγμα των πυραύλων

Η ναυπηγική διαμόρφωση του INS Drakon συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον διεθνών αναλυτών. Με συνολικό μήκος περίπου 73 μέτρα, είναι αισθητά μακρύτερο από τα 57,3 μέτρα των προηγούμενων σκαφών Dolphin II. Το εκτόπισμά του σε κατάδυση υπολογίζεται μεταξύ 2.400 και 3.000 τόνων, αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 25 κόμβων και επανδρώνεται από πλήρωμα 45 ατόμων. Το στοιχείο που γεννά τα περισσότερα ερωτήματα είναι ο ασυνήθιστα διογκωμένος πυργίσκος του. Στρατιωτικές πηγές και αναλυτές εκτιμούν ότι στον χώρο αυτό έχουν ενσωματωθεί από δύο έως οκτώ κελιά συστημάτων κάθετης εκτόξευσης (VLS) για πυραύλους κρουζ ή βαλλιστικά βλήματα μεγάλου βεληνεκούς.

Ούτε οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ούτε η κατασκευάστρια TKMS επιβεβαιώνουν επισήμως την ύπαρξη αυτής της διάταξης. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το υποβρύχιο διαθέτει στην πλώρη δέκα τορπιλοσωλήνες: έξι των 533 χιλιοστών και τέσσερις μεγαλύτερους των 650 χιλιοστών. Οι αγωγοί των 650 χιλιοστών επιτρέπουν την εξαπόλυση βαρέων βλημάτων κρουζ, όπως οι πύραυλοι Popeye Turbo, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έξοδο ομάδων ειδικών επιχειρήσεων ή την ανάπτυξη αυτόνομων υποβρύχιων οχημάτων. Εφόσον το σκάφος φέρει συστήματα κάθετης εκτόξευσης, το Ισραήλ ισχυροποιεί αποφασιστικά την ικανότητα στρατηγικής αποτροπής δεύτερου πλήγματος.

Η ρωσική επιτήρηση και οι πολιτικές πιέσεις στο Βερολίνο

Το μυστήριο γύρω από τις τεχνολογικές καινοτομίες του INS Drakon έγινε εμφανές από το 2024, κατά τις πρώτες δοκιμές του στη Βαλτική Θάλασσα. Τότε, το ρωσικό ναυτικό έστειλε δύο αναγνωριστικά πλοία ηλεκτρονικής κατασκοπείας για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις του. Η κινητοποίηση αυτή κρίθηκε ασυνήθιστη, δεδομένου ότι για την παρακολούθηση ολόκληρης της νατοϊκής άσκησης BALTOPS στην ίδια περιοχή η Μόσχα είχε αποστείλει μόνο ένα σκάφος πληροφοριών. Κι όμως, οι δυσκολίες γύρω από το πρόγραμμα δεν αφορούσαν μόνο την ασφάλεια των δοκιμών.

Η ναυπήγηση και εξαγωγή των γερμανικών υποβρυχίων στο Ισραήλ παραμένει έργο κεντρικής σημασίας για την αμυντική συνεργασία Βερολίνου και Τελ Αβίβ, συναντά όμως έντονες αντιδράσεις στη γερμανική πολιτική σκηνή. Ειδικοί επισημαίνουν ότι το σκάφος μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μεταφορά πυρηνικών κεφαλών. Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις γερμανικών όπλων προς τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δέχονται ευρύτερη κριτική εξαιτίας των παρατεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, διαμορφώνοντας ένα ευαίσθητο διπλωματικό πλαίσιο γύρω από το νέο απόκτημα του ισραηλινού στόλου.

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