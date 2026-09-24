Παντζάρια ή πατάτες; Ποιο είναι καλύτερο για την πίεση και το έντερο;

Σύγκριση παντζαριών και πατατών: Κάλιο, νιτρικά άλατα, φυτικές ίνες και υγεία πεπτικού συστήματος.

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Παντζάρια ή πατάτες; Ποιο είναι καλύτερο για την πίεση και το έντερο;
ΕΥ ΖΗΝ
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Τόσο τα παντζάρια όσο και οι πατάτες μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση υγιούς αρτηριακής πίεσης και στην καλή πέψη, αλλά δρουν με διαφορετικούς τρόπους. Τα παντζάρια περιέχουν φυσικά νιτρικά άλατα που βοηθούν τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν, ενώ οι πατάτες παρέχουν γενικά περισσότερο κάλιο ανά συγκρίσιμη μερίδα.

Και τα δύο προσφέρουν φυτικές ίνες, ενώ οι μαγειρεμένες και στη συνέχεια κρυωμένες πατάτες παρέχουν επίσης ανθεκτικό άμυλο, το οποίο μπορεί να θρέψει τα βακτήρια του εντέρου.

Πώς συγκρίνονται σε θρεπτικά συστατικά;

Τα παρακάτω στοιχεία συγκρίνουν ½ φλιτζάνι μαγειρεμένα, κομμένα σε φέτες παντζάρια με ½ φλιτζάνι ψητή πατάτα ποικιλίας Russet, που καταναλώνεται με τη φλούδα της. Οι πραγματικές ποσότητες διαφέρουν ανάλογα με την ποικιλία και τον τρόπο προετοιμασίας.

Θρεπτικό συστατικόΠαντζάριαΠατάτες
Κάλιο259 mg313 mg
Φυτικές ίνες1,7 g1 g
Υδατάνθρακες8,5 g14 g

Κανένα από τα δύο λαχανικά δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για την υπέρταση ή τα πεπτικά προβλήματα. Η συμβολή τους εξαρτάται επίσης από το πώς εντάσσονται στη συνήθη διατροφή σας.

Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την αρτηριακή πίεση;

Τα παντζάρια διαθέτουν έναν επιπλέον μηχανισμό υποστήριξης της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων. Τα διατροφικά νιτρικά άλατα που περιέχουν μπορούν να μετατραπούν σε μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο βοηθά στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων. Σε ανάλυση του 2024 που περιελάμβανε 11 κλινικές δοκιμές με 349 ενήλικες που έπασχαν από υπέρταση, ο χυμός παντζαριού —όντας πλούσιος σε νιτρικά άλατα— μείωσε τη συστολική αρτηριακή πίεση (την υψηλότερη τιμή) κατά περίπου 5 mmHg κατά μέσο όρο. Όμως, τα στοιχεία κρίθηκαν χαμηλής βεβαιότητας, ενώ στις δοκιμές χρησιμοποιήθηκε συμπυκνωμένος χυμός και όχι κανονικές μερίδες μαγειρεμένων παντζαριών.

Οι πατάτες παρέχουν περισσότερο κάλιο ανά συγκρίσιμη μερίδα. Το κάλιο βοηθά τον οργανισμό να αποβάλει το νάτριο και υποστηρίζει τη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων. Τα παντζάρια παρέχουν επίσης κάλιο, επομένως και τα δύο μπορούν να ενταχθούν σε μια διατροφή φιλική προς την αρτηριακή πίεση.

Κανένα από τα δύο δεν υποκαθιστά τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή ή τα ευρύτερα οφέλη του περιορισμού του αλατιού.

παντζαρια καροτα και πατατες

Ποιο είναι καλύτερο για την πέψη;

Τα παντζάρια παρέχουν ελαφρώς περισσότερες φυτικές ίνες στις μερίδες που συγκρίθηκαν παραπάνω. Οι φυτικές ίνες υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία του εντέρου και συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας του πεπτικού συστήματος. Επιλέξτε ολόκληρα παντζάρια αντί για χυμό, εάν οι φυτικές ίνες αποτελούν προτεραιότητα για εσάς. Το ανθεκτικό άμυλο φτάνει στο παχύ έντερο, όπου τα βακτήρια του εντέρου το ζυμώνουν και παράγουν ουσίες, που βοηθούν στη θρέψη του εντερικού βλεννογόνου.

Η ψύξη των πατατών μπορεί να αυξήσει το ανθεκτικό άμυλο τους, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι π.χ. η πατατοσαλάτα «θεραπεύει τη δυσκοιλιότητα» ή άλλα προβλήματα του εντέρου.

Για καθημερινά γεύματα:

  • δοκιμάστε ψητά ή βραστά παντζάρια και ψητές ή βραστές πατάτες με τη φλούδα, αν είναι εφικτό
  • ψύξτε αμέσως τις μαγειρεμένες πατάτες εάν σκοπεύετε να τις φάτε κρύες
  • αλατοπιπερώστε οποιοδήποτε λαχανικό με βότανα και ελαιόλαδο αντί να το γεμίσετε με αλάτι, βούτυρο ή κρεμώδεις σάλτσες

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο χυμός παντζαριού καλύτερος από τα ολόκληρα παντζάρια για την αρτηριακή πίεση;

Έρευνες έχουν δοκιμάσει πιο άμεσα τον πλούσιο σε νιτρικά χυμό, αλλά δεν έχουν καθορίσει μια θεραπευτική δόση ολόκληρων παντζαριών. Τα ολόκληρα παντζάρια παρέχουν επίσης φυτικές ίνες που μπορεί να μην υπάρχουν στον χυμό. Μεγάλες μερίδες χυμού δεν είναι απαραίτητες για μια ισορροπημένη διατροφή.

Μπορώ να τρώω παντζάρια και πατάτες εάν έχω νεφρική νόσο;

Μερικές φορές ναι, αλλά και τα δύο περιέχουν κάλιο, το οποίο ορισμένα άτομα με νεφρική νόσο πρέπει να περιορίσουν. Ρωτήστε τον γιατρό σας ποιες μερίδες είναι κατάλληλες, αντί αυθαίρετα να αυξήσετε οποιαδήποτε τροφή, για να μειώσετε την αρτηριακή πίεση.

Οι πατάτες που έχουν ψυχθεί έχουν μικρότερη επίδραση στο σάκχαρο του αίματος;

Η ψύξη μετατρέπει μέρος του αμύλου σε ανθεκτικό άμυλο και μπορεί να μειώσει την απόκριση στο σάκχαρο του αίματος. Δεν εξαλείφει τους υπόλοιπους υδατάνθρακες, επομένως το μέγεθος της μερίδας εξακολουθεί να έχει σημασία, ιδιαίτερα για άτομα με διαβήτη.

Μπορούν τα παντζάρια να προκαλέσουν πέτρες στα νεφρά;

Τα παντζάρια περιέχουν οξαλικά άλατα. Σε άτομα με ιστορικό λίθων οξαλικού ασβεστίου μπορεί να συνιστάται να περιορίζουν τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε οξαλικό άλας, ανάλογα με τον ατομικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Άλλοι γενικά δεν χρειάζεται να αποφεύγουν τα παντζάρια.

Συμπέρασμα

Τα παντζάρια παρέχουν νιτρικά άλατα και λίγο περισσότερες φυτικές ίνες ανά συγκρίσιμη μερίδα. Οι πατάτες προσφέρουν περισσότερο κάλιο και δυνητικά ωφέλιμο ανθεκτικό άμυλο. Απολαύστε τα και τα δύο σε μια ποικίλη διατροφή και επιλέξτε μεθόδους παρασκευής που ταιριάζουν στις ανάγκες υγείας σας.

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