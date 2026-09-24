Κέρκυρα: Ανήλικος έκλεψε μοτοσικλέτα και έβαλε πινακίδες άλλου οχήματος

Snapshot Ανήλικος στην Κέρκυρα κατηγορείται για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο ανήλικος συνελήφθη να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα με πινακίδα άλλου οχήματος.

Εντοπίστηκε εμπλοκή του ανήλικου σε δύο ακόμη κλοπές.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο βρέθηκε και θα επιστραφεί στον νόμιμο κάτοχό του.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας του. Snapshot powered by AI

Δικογραφία σε βάρος ανήλικου ημεδαπού, κατηγορούμενου για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Πέμπτης, στην πόλη του νησιού, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, εντόπισαν τον ανήλικο να θέτει σε λειτουργία δίκυκλη μοτοσικλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή δύο ημέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία αντιστοιχούσε σε διαφορετική μοτοσικλέτα.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος εμπλέκεται σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπής που τελέστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αυτοκινήτου και πινακίδας κυκλοφορίας από άλλο όχημα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το αφαιρεθέν αυτοκίνητο βρέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

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