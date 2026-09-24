Μήνυμα Ερντογάν σε Αθήνα: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός, είναι γείτονας - Τι είπε για εκλογές

Snapshot Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο προεκλογικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα.

Η Τουρκία προτεραιοποιεί την ασφάλεια και τα δικαιώματά της, καθώς και τη διατήρηση της ειρήνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι υπάρχει θετική βούληση από τις ΗΠΑ για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

Η Τουρκία επενδύει στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία με το μαχητικό KAAN και διατηρεί ανοιχτό το μέτωπο προμήθειας Eurofighter. Snapshot powered by AI

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συζήτηση με δημοσιογράφους στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη,στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε ότι «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας», αλλά γείτονας και σύμμαχος στο NATO, ενώ έστειλε μήνυμα να μην μετατρέπονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα:

«Δικό μας ζήτημα είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να το πω αυτό μία φορά με απόλυτη σαφήνεια: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του NATO. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε υλικό προεκλογικής αντιπαράθεσης».

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα της Τουρκίας τα δικαιώματα και την ασφάλειά της, καθώς και, όπως είπε, τη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, έκανε νέα αναφορά στο ζήτημα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, δηλώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει θετική βούληση και ότι η Άγκυρα αναμένει πλέον αυτή να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα βήματα.

Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι οι επαφές με την Ουάσιγκτον θα αποδώσουν αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Τουρκία συνεχίζει να επενδύει στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, με αιχμή το μαχητικό KAAN, ενώ διατηρεί ανοικτό και το μέτωπο της προμήθειας Eurofighter.

Αναλυτικά οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις επί των συγκεκριμένων ζητημάτων

Δημοσιογράφος Κύριε Πρόεδρε, απομένει λίγος χρόνος μέχρι τις εκλογές στην Ελλάδα. Οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Μάιο και η Τουρκία βρίσκεται και πάλι μεταξύ των βασικών θεμάτων της πολιτικής ατζέντας. Στο παρελθόν είχατε προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη λέγοντας: «Μην μεταφέρεις τα διμερή μας προβλήματα σε άλλες χώρες». Ωστόσο, εξακολουθούν να γίνονται δηλώσεις σχετικά με την πώληση των F-35 και με το κατά πόσο η Τουρκία χρειάζεται να αποκτήσει F-35. Μπορεί αυτή η κατάσταση να θέσει σε κίνδυνο το σημερινό κλίμα εξομάλυνσης και διαλόγου;

ΕΡΝΤΟΓΑΝ:

Δεν έχουμε ούτως ή άλλως καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή οποιουδήποτε άλλου γείτονά μας.

Στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν εκλογές, μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει η αντιπολίτευση. Αυτά δεν είναι δικό μας ζήτημα.

Δικό μας ζήτημα είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Θέλω να το πω αυτό μία φορά με απόλυτη σαφήνεια: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του NATO.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε υλικό προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Από αυτή την οπτική αντιμετωπίζουμε τις συγκεκριμένες συζητήσεις. Εμείς έχουμε επικεντρωθεί στη δική μας ατζέντα και ασχολούμαστε με τις δικές μας υποθέσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ακούσαμε επίσης την ομιλία σας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σας συγχαίρουμε ιδιαίτερα για τα σημαντικά μηνύματά σας σχετικά με τη Γάζα. Η ερώτησή μου αφορά τα F-35. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ υποσχέθηκε τα F-35. Έχουν περάσει μήνες, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. Ποια είναι η τελευταία κατάσταση σχετικά με αυτό; Θα μπορούσαμε να λάβουμε κάποιες πληροφορίες από εσάς;

ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Συζητήσαμε αυτό το θέμα και με τον κ. Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Επέδειξε θετική βούληση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35.

Τώρα περιμένουμε αυτή η βούληση να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα βήματα. Συνεχίζουμε τις επαφές μας για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα επιτύχουμε αποτελέσματα. Η διμερής μας σχέση με τον κ. Τραμπ έχει επίσης δώσει ώθηση στις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει προχωρήσει σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ και θα επιτύχουμε ακόμη υψηλότερους στόχους. Φυσικά, η εγχώρια αμυντική μας βιομηχανία είναι πολύ, πολύ σημαντική για εμάς. Θέλουμε να παράγουμε τα δικά μας μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αεράμυνας και δυνατότητες αμυντικής βιομηχανίας, ξεκινώντας από το KAAN.

Εν τω μεταξύ, είχαμε και μια συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Τα βήματά μας και η εργασία μας στο θέμα του Eurofighter συνεχίζονται και με αυτούς. Η Τουρκία έχει ανάγκες ασφάλειας, άμυνας και στρατηγικούς στόχους. Θα εργαστούμε για την επίτευξη των στόχων μας και, αν θέλει ο Θεός, δεν θα κάνουμε πίσω.