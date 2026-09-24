Φορολοταρία Αυγούστου 2026: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε έως €50.000
Έγινε από την ΑΑΔΕ η 60η κλήρωση της φορολοταρίας για τις συναλλαγές Αυγούστου 2026
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- Στην 60η κλήρωση της φορολοταρίας Αυγούστου 2026 αναδείχθηκαν 556 νικητές με χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως 50.000 ευρώ.
- Ένας τυχερός κέρδισε 50.000 ευρώ αφορολόγητα, ενώ 5 κέρδισαν από 20.000 ευρώ και 50 από 5.000 ευρώ.
- 500 νικητές έλαβαν από 1.000 ευρώ έκαστος.
- Κάθε ευρώ συναλλαγής με πλαστικό χρήμα δίνει ένα λαχνό, με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.
- Οι λαχνοί πολλαπλασιάζονται αν οι συναλλαγές με κάρτα υπερβαίνουν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος του φορολογούμενου.
Στην κλήρωση αναδείχθηκαν 556 τυχεροί οι οποίοι θα λάβουν τα εξής ποσά.
Αναλυτικά:
- 50.000 ευρώ κερδίζει 1 τυχερός
- 20.000 ευρώ κερδίζουν 5 τυχεροί
- 5.000 ευρώ κερδίζουν 50 τυχεροί
- από 1.000 ευρώ κερδίζουν 500 τυχεροί
Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.
Εάν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), τότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα
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