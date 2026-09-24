Φορολοταρία Αυγούστου 2026: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε έως €50.000

Snapshot Στην 60η κλήρωση της φορολοταρίας Αυγούστου 2026 αναδείχθηκαν 556 νικητές με χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως 50.000 ευρώ.

Ένας τυχερός κέρδισε 50.000 ευρώ αφορολόγητα, ενώ 5 κέρδισαν από 20.000 ευρώ και 50 από 5.000 ευρώ.

500 νικητές έλαβαν από 1.000 ευρώ έκαστος.

Κάθε ευρώ συναλλαγής με πλαστικό χρήμα δίνει ένα λαχνό, με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Οι λαχνοί πολλαπλασιάζονται αν οι συναλλαγές με κάρτα υπερβαίνουν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος του φορολογούμενου. Snapshot powered by AI

Στην κλήρωση αναδείχθηκαν 556 τυχεροί οι οποίοι θα λάβουν τα εξής ποσά.

Αναλυτικά:

50.000 ευρώ κερδίζει 1 τυχερός

20.000 ευρώ κερδίζουν 5 τυχεροί

5.000 ευρώ κερδίζουν 50 τυχεροί

από 1.000 ευρώ κερδίζουν 500 τυχεροί

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Εάν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), τότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα

Δείτε εδώ εάν είστε στους τυχερούς της φορολοταρίας

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