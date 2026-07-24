Φορολοταρία: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε

Πραγματοποιήθηκε η 58η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με χιλιάδες φορολογούμενους να διεκδικούν έπαθλα από 1.000 έως και 20.000 ευρώ.

Η κλήρωση για τη φορολοταρία διεξήχθη σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου και αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο.

Η κλήρωση της φορολοταρίας πραγματοποιείται κάθε μήνα και αφορά φορολογούμενους που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως κάρτες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στον μήνα μετατρέπονται αυτόματα σε λαχνούς, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον αίτηση από τους πολίτες.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ελέγξουν αν βρίσκονται ανάμεσα στους τυχερούς μέσω της εφαρμογής της Αρχής, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Με βάση το νέο πλαίσιο, σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:

– Πέντε κερδίζουν από 20.000 ευρώ.

– Πενήντα λαχνοί αντιστοιχούν σε έπαθλα των 5.000 ευρώ.

– Πεντακόσιοι λαχνοί αποφέρουν 1.000 ευρώ.

Τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, ενώ, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή τους είναι η σωστή δήλωση του IBAN.

Πώς δημιουργούνται οι λαχνοί

Κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή που πραγματοποιείται από τους φορολογούμενους μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες συμμετοχής, καθώς το ύψος των συναλλαγών καθορίζει τον αριθμό των λαχνών που συγκεντρώνει κάθε πολίτης.

Η φορολοταρία αποτελεί ένα από τα μέτρα που έχουν στόχο την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους συνεπείς φορολογούμενους να κερδίσουν σημαντικά χρηματικά ποσά.