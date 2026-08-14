Snapshot Πέθανε ο δημοσιογράφος Χρήστος Πριτσαπίδουλας σε ηλικία 82 ετών.

Είχε μακρά σταδιοδρομία ως αρχισυντάκτης σε αθηναϊκές και αχαϊκές εφημερίδες.

Η κηδεία του έγινε στο Ελαιοχώριο δυτικής Αχαΐας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατό του. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Χρήστος Πριτσαπίδουλας βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του και τους συναδέλφους του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Χρήστο Πριτσαπίδουλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, 12 Αυγούστου».

Ο Χρήστος Ανδρἐας Πριτσαπίδουλας, με μακρά σταδιοδρομία ως αρχισυντάκτης σε αθηναϊκές και αχαϊκές εφημερίδες έφυγε σε ηλικία 82 ετών στην οικία του και κηδεύτηκε στο Ελαιοχώριο δυτικής Αχαϊας.