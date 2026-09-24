Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό και την Παρασκευή - Η ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ

Snapshot Το Φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 25/9 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή με βροχόπτωση έως 12 χιλιοστά στο Ξυλόσκαλο και έως 10 χιλιοστά στην Αγία Ρουμέλη.

Οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια λειτουργίας του φαραγγιού που έχει θέσει η Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Η απαγόρευση εισόδου ισχύει και από τις δύο εισόδους του φαραγγιού, στον Ξυλόσκαλο και την Αγία Ρουμέλη. Snapshot powered by AI

Κλειστό θα παραμείνει και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, το φαράγγι της Σαμαριάς για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 12 χιλιοστά, ενώ στην Αγία Ρουμέλη το ύψος βροχής εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως τα 10 χιλιοστά.

Οι συγκεκριμένες τιμές βρίσκονται πάνω από τα εγκεκριμένα όρια που έχουν τεθεί για τη λειτουργία του φαραγγιού από την Αντιπεριφέρεια Χανίων. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε το φαράγγι της Σαμαριάς να παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής, τόσο από την είσοδο του Ξυλοσκάλου όσο και από εκείνη της Αγίας Ρουμέλης.

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