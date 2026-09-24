ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 33 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Snapshot Την εβδομάδα 15-21 Σεπτεμβρίου 2026, το Πάμε Στοίχημα μοίρασε κέρδη άνω των 33 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής στις Σέρρες κέρδισε 22.844,53 ευρώ με στοιχήματα σε αγώνες από Bundesliga, Ligue 1 και άλλες πρώτες κατηγορίες.

Τα κέρδη προέκυψαν από συνδυαστικά στοιχήματα όπως «Τελικό Αποτέλεσμα & Γκολ», «Ακριβές Σκορ» και «Ημίχρονο/Τελικό & Over 2,5».

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, ένας παίκτης κέρδισε 2.848 ευρώ στο QUINTE της 1ης ιπποδρομίας στο Feurs στις 16 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 33 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στις Σέρρες, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα & Γκολ», «Ακριβές Σκορ» και «Ημίχρονο/Τελικό & Over 2,5» σε έξι αγώνες από τη Bundesliga, τη Ligue 1 και την πρώτη κατηγορία του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Ελβετίας και κέρδισε 22.844,53 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στο QUINTE της 1ης ιπποδρομίας από το Feurs, ένας νικητής κέρδισε 2.848 ευρώ.