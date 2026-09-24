ΗΠΑ: Τραγωδία με 7χρονο αγόρι που πέθανε ξαφνικά λίγο αφότου έκανε εμετό

Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη και διερευνάται

Ζωή Μακρυγιάννη

ΗΠΑ: Τραγωδία με 7χρονο αγόρι που πέθανε ξαφνικά λίγο αφότου έκανε εμετό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα 7χρονο αγόρι, ο Evan Leeper, βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στις ΗΠΑ, χωρίς γνωστά προηγούμενα προβλήματα υγείας.
  • Το αγόρι είχε κάνει εμετό λίγο πριν τον ξαφνικό θάνατό του, αλλά η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη και διερευνάται.
  • Οι αρχές συνεργάζονται με το Γραφείο του Ιατροδικαστή για να διαλευκάνουν την υπόθεση, λαμβάνοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα πιθανά αίτια.
  • Η θεία του αγοριού ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τα έξοδα της αποτέφρωσης και τη στήριξη του μεγαλύτερου αδελφού του.
  • Η τοπική κοινότητα δημιούργησε χώρο μνήμης έξω από το σπίτι του Evan, όπου φίλοι του άφησαν παιχνίδια, σημειώματα και κάρτες.
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Μία τραγωδία σημειώθηκε στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, όταν ένα αγοράκι 7 χρονών, χωρίς προηγούμενα προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στο Spokane Valley της Ουάσιγκτον.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν αναφορά για θάνατο παιδιού γύρω στις 3:50 μ.μ. την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με δελτίο τύπου από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Spokane. Οι αρχικές πληροφορίες που δόθηκαν στην αστυνομία ανέφεραν ότι το αγόρι ήταν άρρωστο και είχε κάνει εμετό λίγο πριν από τον θάνατό του.

Το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Spokane ταυτοποίησε το αγόρι ως τον Evan Leeper. Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη και διερευνάται.

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«Οι αστυνομικοί έχουν λάβει καταθέσεις και συνεργάζονται με το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Spokane για να διαπιστώσουν τι συνέβη πριν από αυτή την τραγική απώλεια μιας νεαρής ζωής και τι μπορεί να την προκάλεσε», ανέφερε δελτίο Τύπου του Γραφείου του Σερίφη.

Ο θάνατος έχει χαρακτηριστεί αδιευκρίνιστης αιτίας, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ατυχήματος, ανθρωποκτονίας, αυτοκτονίας ή θανάτου από φυσικά αίτια.

Η θεία του αγοριού, Myriam Colwell, ξεκίνησε εκστρατεία για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα καλύψουν τα έξοδα της αποτέφρωσης, της τεφροδόχου, της τελετής μνήμης και άλλα συναφή έξοδα, καθώς και για τη στήριξη του μεγαλύτερου αδελφού του, Tyler.

Μέλη της τοπικής κοινότητας δημιούργησαν έναν αυτοσχέδιο χώρο τιμής και μνήμης έξω από το σπίτι του αγοριού.

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