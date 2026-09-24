Fake το viral βίντεο με Tesla που φορτίζει εν κινήσει με φωτοβολταϊκό - Γιατί δεν μπορεί να γίνει

Snapshot Το βίντεο που δείχνει Tesla να φορτίζει εν κινήσει με φωτοβολταϊκό πάνελ είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και ψευδές.

Η αεροδυναμική αντίσταση από το ανασηκωμένο πάνελ αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και ακυρώνει οποιοδήποτε όφελος.

Η απόδοση των φωτοβολταϊκών είναι πολύ χαμηλή και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Το λογισμικό της Tesla μπλοκάρει την επιλογή κίνησης όταν το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο, αποτρέποντας την κίνηση κατά τη φόρτιση.

Το σενάριο φόρτισης εν κινήσει με τέτοιο τρόπο δεν είναι εφικτό ούτε τεχνικά ούτε πρακτικά. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο που όπως όλα δείχθουν παρήχθη από τεχνητή νοημοσύνη σαρώνει τις τελευταίες ημέρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπόσχόμενο το απόλυτο όνειρο κάθε κατόχου ηλεκτρικού αυτοκινήτου: απεριόριστη αυτονομία και φόρτιση εν κινήσει μέσω ενός γιγάντιου φωτοβολταϊκού πάνελ τοποθετημένου σε τρέιλερ πίσω από ένα Tesla.

Κι όμως, όσο ελκυστική κι αν ακούγεται η ιδέα της ανεξάντλητης τροφοδοσίας στον δρόμο, η σκληρή πραγματικότητα της φυσικής αποδομεί πλήρως το σενάριο. Πρώτο και ανυπέρβλητο εμπόδιο παραμένει η αεροδυναμική. Το ανασηκωμένο πάνελ λειτουργεί στην πράξη σαν ένα τεράστιο αλεξίπτωτο. Η αντίσταση του αέρα που δημιουργεί η κατασκευή αναγκάζει τον ηλεκτροκινητήρα να τραβήξει πολλαπλάσια ενέργεια από την μπαταρία για να διατηρήσει την ταχύτητά του, ακυρώνοντας εντελώς όποιο όφελος.

Ταυτόχρονα, η απόδοση παραμένει εξαιρετικά πενιχρή. Ένα ηλιακό πάνελ αυτού του μεγέθους μπορεί να παράγει μόλις μερικές εκατοντάδες βατ, φτάνοντας στην καλύτερη περίπτωση το 1 με 2 kW υπό ιδανική ηλιοφάνεια. Το νούμερο αυτό αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις δεκάδες κιλοβατώρες που απαιτεί ένα σύγχρονο EV για να κινηθεί σε πραγματικές συνθήκες.

Το ψηφιακό μπλόκο του συστήματος

Σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες της αυτοκινητοβιομηχανίας, το εγχείρημα σκοντάφτει και στο ίδιο το λογισμικό των αυτοκινήτων. Η Tesla, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, διαθέτει ενσωματωμένη ψηφιακή ασφαλιστική δικλείδα που καθιστά αδύνατη την επιλογή της σχέσης κίνησης (Drive) όσο το καλώδιο φόρτισης είναι κουμπωμένο στη θύρα. Το σύστημα μπλοκάρει αυτόματα τους τροχούς ώστε να αποτραπεί η αποκόλληση καλωδίων ή η καταστροφή των φορτιστών, μετατρέποντας το εντυπωσιακό βίντεο σε ένα ακόμη κατασκεύασμα φαντασίας χωρίς καμία επαφή με την πραγματικότητα.

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