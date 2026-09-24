Μπάντμιντον: Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους στο υπό κατεδάφιση θέατρο
Οι πρώτες πληροφορίες
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- Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους κατά τις εργασίες κατεδάφισης στο θέατρο Μπάντμινγκτον.
- Οι εργάτες φέρονται να εισέπνευσαν καπνούς κατά τη διάρκεια των εργασιών.
- Οι δύο άνδρες είναι εν ζωή και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.
- Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο του συμβάντος για παροχή βοήθειας.
Συναγερμός σήμανε στο θέατρο Μπάντμινγκτον, όπου εκτελούνται εργασίες κατεδάφισης, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους.
Οι δύο εργάτες που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο φέρονται να εισέπνευσαν καπνούς, ενώ είναι εν ζωή και τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, από πληρώματα του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο.
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