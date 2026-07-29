Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή

Snapshot Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για φωτιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε τη διερεύνηση και ταυτοποίησε τους υπόπτους μέσω ανακριτικής έρευνας.

Εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν εντάλματα σύλληψης κατά των τριών ανδρών ηλικίας 29, 32 και 52 ετών.

Η επιχείρηση σύλληψης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δέκα στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. και αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. στο Άλσος Ιλισίων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για την ποινική διαδικασία. Snapshot powered by AI

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την πρόσφατη φωτιά στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Badminton).

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Badminton), η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Έπειτα από συστηματική και μεθοδική ανακριτική έρευνα, αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων και συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες, ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες ως φερόμενοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν ισάριθμα εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου 2026, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση πλησίον και εντός του Άλσους Ιλισίων, στην οποία συμμετείχε ισχυρή δύναμη αποτελούμενη από δέκα έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι τρεις καταζητούμενοι, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, σε εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής ανακριτικής έρευνας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της στενής συνεργασίας της Δ.Α.Ε.Ε. με τις συναρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές.

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