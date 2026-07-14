Γουδή: Γιατί το Μπάντμιντον έμεινε 20 χρόνια και τι μπορεί να αλλάξει τώρα

Snapshot Το παλιό κτήριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά στις 13 Ιουλίου.

Ο καθηγητής Νίκος Μπελαβίλας χαρακτήρισε την καταστροφή ως ευκαιρία να μετατραπεί ο χώρος σε πνεύμονα πρασίνου για την Αθήνα.

Το κτήριο, κατασκευασμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, είχε παραμείνει παράνομα στον χώρο για περίπου 20 χρόνια.

Η πολυπλοκότητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και η άρνηση του στρατού έχουν εμποδίσει την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς τραυματισμούς, ενώ τα αίτια διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Snapshot powered by AI

Στάχτη έγινε το παλιό κτήριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Ιουλίου. Το κτήριο, το οποίο για χρόνια είχε αποτελέσει σημείο αντιπαράθεσης λόγω της παρουσίας του μέσα στον χώρο του πάρκου, υπέστη ολοσχερείς καταστροφές, με τμήμα της στέγης να καταρρέει κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Το κτήριο του Μπάντμιντον, που είχε κατασκευαστεί στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, βρέθηκε για χρόνια στο επίκεντρο της συζήτησης για τη διαχείριση των δημόσιων χώρων. Ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Τοπογράφων και νυν πρόεδρος των Ευρωπαίων Τοπογράφων, Μιχάλης Καλογιαννάκης, μιλώντας στο Newsbomb, υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής είναι η απουσία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια τεράστια έκταση, που εκτείνεται από το Χίλτον έως το Γουδή, με ιδιοκτησίες του Δημοσίου αλλά και ιδιωτών, η οποία παραμένει αναξιοποίητη παρά τη σημασία της για την Αθήνα. Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πολεοδομίας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ, Νίκος Μπελαβίλας, χαρακτήρισε την καταστροφή ως μια πιθανή ευκαιρία για την αλλαγή της φυσιογνωμίας του χώρου.

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Το πρόβλημα της διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή

Ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Τοπογράφων και νυν πρόεδρος των Ευρωπαίων Τοπογράφων, Μιχάλης Καλογιαννάκης, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε, ότι η σύμβαση που αφορούσε το ολυμπιακό ακίνητο όπου στεγαζόταν το θέατρο Μπάντμιντον έληξε τον Απρίλιο του 2026. Παράλληλα, εξήγησε ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή εκτείνεται από την περιοχή του Χίλτον έως το Γουδή και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες εκτάσεις της Αθήνας.

«Πρόκειται για μια τεράστια έκταση, η οποία ανήκει κατά κύριο λόγο στο Δημόσιο, ενώ υπάρχουν και ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Ο χώρος χρησιμοποιείται από όλους, η Περιφέρεια στεγάζει υπηρεσίες σε κτήρια της περιοχής, ενώ κατά καιρούς και ο Δήμος Αθηναίων έχει πραγματοποιήσει εκεί εκδηλώσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας που να συντονίζει τη διαχείριση και την αξιοποίησή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καλογιαννάκης υπογράμμισε ακόμη ότι το πάρκο χρειάζεται ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να αποκτήσει τον χαρακτήρα ενός πραγματικού μητροπολιτικού χώρου πρασίνου. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», σημειώνοντας ότι, παρότι δεν αποτέλεσε ολυμπιακή εγκατάσταση, εξελίχθηκε σε μητροπολιτικό πάρκο. Αντίθετα, όπως είπε, το Γουδή παραμένει μια τεράστια έκταση που δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε.

Ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Τοπογράφων και νυν πρόεδρος των Ευρωπαίων Τοπογράφων, Μιχάλης Καλογιαννάκης

«Το κτήριο δεν έπρεπε να βρίσκεται μέσα στο πάρκο»

«Το συγκεκριμένο κτήριο εντασσόταν μέσα σε έναν δημόσιο χώρο πρασίνου και δεν θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί εκεί. Το Γουδή είναι ένα μητροπολιτικό πάρκο, αντίστοιχο με άλλους μεγάλους ελεύθερους χώρους της Αθήνας, όπως είναι το Πεδίον του Άρεως ή το πάρκο του Ελληνικού, το οποίο δυστυχώς χάθηκε με τη μορφή που θα μπορούσε να έχει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Νίκος Μπελαβίλας.

Όπως εξήγησε, η αρχική πρόβλεψη για το κτήριο ήταν αυτή μιας προσωρινής κατασκευής, ωστόσο παρέμεινε για δύο δεκαετίες στον χώρο. «Κατασκευάστηκε ως λυόμενο για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, όμως παρέμεινε εκεί για είκοσι χρόνια. Το πρόβλημα ήταν ότι ένας χώρος που θα έπρεπε να λειτουργεί ως δημόσιο πάρκο μετατράπηκε σε μια εγκατάσταση μέσα στον πυρήνα του».

Ο κ. Μπελαβίλας τόνισε πως το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ελεύθερους χώρους της πρωτεύουσας, ωστόσο η αξιοποίησή του έχει παραμείνει στάσιμη λόγω της πολυπλοκότητας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

«Οι εκτάσεις αυτές ανήκουν σε πολλούς διαφορετικούς φορείς, στον στρατό αλλά και σε περισσότερους από δέκα ιδιώτες και φορείς του Δημοσίου. Όλοι αυτοί δεν μπορούν εύκολα να συντονιστούν μεταξύ τους. Παράλληλα, ο στρατός μέχρι σήμερα αρνείται να παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις του ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο μητροπολιτικό πάρκο».

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Μια ευκαιρία για να αποκτήσει το Γουδή τον χαρακτήρα που του αξίζει»

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη σημερινή εικόνα της περιοχής, επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια κακή αισθητική εικόνα, με περιφράξεις και συρματοπλέγματα σε έναν χώρο που θα έπρεπε να αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απομάκρυνση του κτηρίου μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια διαφορετική προσέγγιση στον σχεδιασμό του πάρκου. «Εκεί θα πρέπει να φυτευτούν δέντρα και να δημιουργηθεί ένας πραγματικός πνεύμονας για την Αθήνα. Η συγκεκριμένη έκταση μπορεί να μετατραπεί σε έναν χώρο πρασίνου που θα προσφέρει ανάσα στους κατοίκους της πόλης».

Ο Νίκος Μπελαβίλας σημείωσε πως σήμερα η Αθήνα διαθέτει μόλις τρεις μεγάλους μητροπολιτικούς χώρους πρασίνου με διαφορετική πορεία. «Έχουμε τρία μητροπολιτικά πάρκα. Το πρώτο είναι το Αντώνης Τρίτσης, το οποίο ευτυχώς λειτουργεί. Το δεύτερο είναι το Γουδή, όπου πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να μπει μπροστά ο σχεδιασμός. Το τρίτο είναι το Ελληνικό, το οποίο δυστυχώς χάθηκε ως δημόσιος μητροπολιτικός χώρος».

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Όπως υπογράμμισε, απαιτείται συνολικός επανασχεδιασμός για την περιοχή. «Χρειάζεται να γίνει ένας νέος σχεδιασμός για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Τώρα που τελειώνει αυτή η κατάσταση με το συγκεκριμένο κτήριο, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία. Στην περιοχή υπάρχει ακόμη και σημείο όπου περνάει ο Ιλισός και κυλούν τα νερά του. Είναι κάτι εντυπωσιακό και θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο ανάδειξης του πάρκου».

Ο καθηγητής Πολεοδομίας κατέληξε πως η καταστροφή του κτηρίου μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για μια διαφορετική αξιοποίηση της έκτασης: «Αυτή η καταστροφή μπορεί να μετατραπεί σε μια ευκαιρία, ώστε το Γουδή να αποκτήσει επιτέλους τον χαρακτήρα που του αρμόζει και να γίνει μια πραγματική ανάσα για την Αθήνα».

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πολεοδομίας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ, Νίκος Μπελαβίλας

Πώς εξελίχθηκε η μεγάλη πυρκαγιά

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00, ενώ εξαιτίας των πυκνών καπνών που κάλυψαν την περιοχή εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φλόγες περιορίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου και δεν επεκτάθηκαν σε παρακείμενες εκτάσεις, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος εγκλωβισμός ή τραυματισμός.

Πυρκαγιά σε σε χώρο κτιρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή Eurokinissi

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, δύο βραχιονοφόρα, ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών και έξι βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών, το οποίο βρέθηκε στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων.

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