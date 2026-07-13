Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Θέατρο Badminton στο Γουδή

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το παλιό κτήριο

Ελένη Ευστρατίου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Θέατρο Badminton στο Γουδή

Φωτιά στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Γουδή τέθηκε υπό μερικό έλεγχο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα.
  • Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και κατάρρευση μέρους της σκεπής, περιοριζόμενη εντός του κτιρίου χωρίς να επεκταθεί στους εξωτερικούς χώρους.
  • Δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους κατά τη διάρκεια του συμβάντος.
  • Η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα 112 με οδηγίες αυτοπροστασίας στους κατοίκους λόγω των πυκνών καπνών.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα και άλλο εξοπλισμό, ενώ διερευνώνται τα αίτια από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Κυριακή στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20.00 και έκαιγε υλικά κι απορρίμματα εντός του κτιρίου, ενώ μέρος της σκεπής κατέρρευσε. Η πυρκαγιά, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, περιορίστηκε εντός του κτηρίου, προκαλώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκτεταμένες καταστροφές, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε εξωτερικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένους.

Μήνυμα 112

Λόγω της μεγάλης έκτασης του συμβάντος και των πυκνών καπνών που κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα στις 20:20 μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής οδηγίες αυτοπροστασίας, λόγω των καπνών από την πυρκαγιά.

Στο μήνυμα ζητήθηκε από τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των κατοικιών τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση παρείχαν συνδρομή εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

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