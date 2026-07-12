Φωτιά στο Θέατρο Badminton: Μαύρος καπνός κάλυψε του Ζωγράφου - Βίντεο

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν στου Ζωγράφου με μαύρο κάπνο να έχει καλύψει την περιοχή, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις 20:00 στο παλιό κτήριο του θεάτρου Badminton, στο Πάρκο Γουδή.

Πηγή: Newsbomb

Πηγή: Newsbomb

Εξαιτίας της φωτιάς ήχησε μήνυμα από το 112. «Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναγράφεται στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



? Fire in the #Badminton_Theater of the regional unit of #Attica



‼️ The smoke is heading towards your area



‼️ Stay indoors, close doors and windows



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούν στην πυρκαγιά έχουν ενισχυθεί.

Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα και 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών.

Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων: Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Διαβάστε επίσης