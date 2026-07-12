Φωτιά στο Πλατάνι, στην Πάτρα: Δεν κινδυνεύουν κατοικίες

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Πλατανίου στην Πάτρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο της περιοχής, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών και να αποφευχθούν κίνδυνοι για τους διερχόμενους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του μετώπου.