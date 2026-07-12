Φωτιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή - Μήνυμα 112

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή το βράδυ της Κυριακής.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που προειδοποιεί για τους καπνούς και καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτήριο του θεάτρου Μπάντμιντον, στο Πάρκο Γουδή.

Στο σημείο επιχειρούν ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ριχθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχείρηση και να αντιμετωπιστούν οι φλόγες με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Για τη φωτιά ήχησε μήνυμα από το 112. «Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναγράφεται στο μήνυμα.

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