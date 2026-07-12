Βελτιωμένη η εικόνα στο Θέατρο Badminton - Περιορίστηκε η πυρκαγιά εντός του κτηρίου

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 εντός του παλιού κτηρίου του θεάτρου Badminton στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών παραμένει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Λόγω του συμβάντος, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε έκτακτες διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους:

Στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της ΕΛ.ΑΣ.

Στην οδό Βαρύτη, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελλοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το θέατρο Μπάντμιντον.

Στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μαύρος καπνός κάλυψε του Ζωγράφου

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν στου Ζωγράφου με μαύρο κάπνο να έχει καλύψει την περιοχή, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις 20:00 στο παλιό κτήριο του θεάτρου Badminton, στο Πάρκο Γουδή.

Πηγή: Newsbomb

Πηγή: Newsbomb

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