Κάηκε ολοσχερώς το παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή - 112 για καπνούς

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτήριο του θεάτρου Μπάντμιντον, στο Πάρκο Γουδή. Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Το κτήριο, το οποίο ήταν εκτός λειτουργίας και κλειστό, καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν υπήρχαν άνθρωποι στο εσωτερικό του την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Λόγω της μεγάλης έκτασης του συμβάντος και των πυκνών καπνών που κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα στις 20:20 μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής οδηγίες αυτοπροστασίας, λόγω των καπνών από την πυρκαγιά.

Στο μήνυμα ζητήθηκε από τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των κατοικιών τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Πυρκαγιά στο #Θεατρο_Badminton της Περιφερειακής #Αττικής



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

« Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφερειακής Αττικής . Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών». Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο βραχιονοφόρα οχήματα και ένα ειδικό όχημα αναπνευστικών συσκευών.

Παράλληλα, στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συνέδραμαν εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο περιορίστηκε σημαντικά εντός του κτιρίου, ωστόσο οι δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα από drone με οπτική και θερμική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μετέβη στην περιοχή και ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι οδήγησε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

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Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb

Οι ψηλοί καπνοί όπως φαίνονται από το Μενίδι Newsbomb

Οι καπνοί από τη φωτιά όπως φαίνονται από την Κυψέλη Newsbomb

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