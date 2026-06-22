Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου - Βρέθηκε νεκρός στο Γουδή

Τα ίχνη του 47χρονου είχαν εξαφανιστεί από τις 14 Ιουνίου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου - Βρέθηκε νεκρός στο Γουδή
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  • Ο 47χρονος άνδρας εξαφανίστηκε στις 14 Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Ζωγράφου.
  • Οι οικείοι του ενημέρωσαν το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο εξέδωσε Missing Alert.
  • Μια εβδομάδα μετά την εξαφάνιση, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή.
  • Οι συνθήκες θανάτου του δεν έχουν αποσαφηνιστεί και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
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Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης 47χρονου που αγνοούταν στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί στις 14/6/2026 με τους οικείους του να ανησυχούν και να ενημερώνουν το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο εξέδωσε Missing Alert με τα στοιχεία του και τη φωτογραφία.

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Mια εβδομάδα μετά, ο 47χρονος εντοπίστηκε τελικά νεκρός στην περιοχή Γουδή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γινεί γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, με την ιατροδικαστική αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του.

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