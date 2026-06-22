Νέα διάσωση μεταναστών στην Κρήτη – Εντοπίστηκε πλοίο με 48 άτομα

Snapshot Drone της Frontex εντόπισε λέμβο με 48 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης.

Σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους διασωθέντες και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Η επιχείρηση δυσχεράνθηκε από ανέμους έως 5 μποφόρ στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Βάρκα στην οποία επέβαιναν 48 μετανάστες εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, σε θαλάσσια περιοχή περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με σκάφος της Frontex να προχωρά στην περισυλλογή των επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ στην περιοχή επικρατούν άνεμοι έντασης έως και πέντε μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις θαλάσσιες επιχειρήσεις.

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