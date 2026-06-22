Νέα διάσωση μεταναστών στην Κρήτη – Εντοπίστηκε πλοίο με 48 άτομα

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκε ανοιχτά της νότιας Κρήτης, όταν drone της Frontex εντόπισε λέμβο με δεκάδες μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή νοτίως των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νέα διάσωση μεταναστών στην Κρήτη – Εντοπίστηκε πλοίο με 48 άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Drone της Frontex εντόπισε λέμβο με 48 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.
  • Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης.
  • Σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους διασωθέντες και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
  • Η επιχείρηση δυσχεράνθηκε από ανέμους έως 5 μποφόρ στην περιοχή.
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Βάρκα στην οποία επέβαιναν 48 μετανάστες εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, σε θαλάσσια περιοχή περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με σκάφος της Frontex να προχωρά στην περισυλλογή των επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ στην περιοχή επικρατούν άνεμοι έντασης έως και πέντε μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις θαλάσσιες επιχειρήσεις.

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