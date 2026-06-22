Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Ήταν παράξενη γυναίκα, του έστησαν πλεκτάνη», λέει η σύζυγος του 43χρονου

Snapshot Ο 43χρονος ενοικιαστής από τη Βόρεια Μακεδονία ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη και υπέδειξε το σημείο απόκρυψης της σορού της.

Η σύζυγός του αρνείται την ενοχή του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πλεκτάνη και ότι ομολόγησε υπό απειλές για τη ζωή του.

Η σύζυγός του αποκλείει την ύπαρξη ερωτικής σχέσης μεταξύ του συζύγου της και της θύματος και επισημαίνει την άριστη σχέση τους κατά τη διάρκεια 20 ετών γάμου.

Το ζευγάρι σχεδίαζε την κατασκευή δικής του κατοικίας, γεγονός που η σύζυγος θεωρεί ασύμβατο με το ενδεχόμενο τέτοιας πράξης από τον σύζυγό της.

Η σύζυγος ανέφερε ότι δεν είχε πρόσβαση στα δεδομένα γεωεντοπισμού και τις κάμερες ασφαλείας, αλλά πιστεύει ότι όλα τα στοιχεία θα εξεταστούν και η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Snapshot powered by AI

Ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς τον τρόπο με τον οποίο της επιτέθηκε, την ακινητοποίησε και τη μαχαίρωσε, ενώ υπέδειξε και το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της. Παρά τα στοιχεία της δικογραφίας, η σύζυγός του επιμένει ότι πρόκειται για «πλεκτάνη που του έχουν στήσει» και υποστηρίζει πως ομολόγησε «γιατί κινδύνευε η ζωή του».

«Ο άνδρας μου δεν κοίταξε άλλη γυναίκα, ποτέ»

Σε συνέντευξή της στο MEGA, η σύζυγος του κατηγορούμενου, η οποία αυτή την περίοδο εργάζεται στη Γαύδο, χαρακτήρισε τη Σταυρούλα ως «περίεργη» και «παράξενη» προσωπικότητα. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια περί ερωτικής σχέσης μεταξύ του συζύγου της και της ιδιοκτήτριας του σπιτιού, δηλώνοντας: «να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή. Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος».

Η ίδια εξέφρασε την απόλυτη πεποίθησή της για την αθωότητα του συζύγου της, τονίζοντας: «Είναι μία πλεκτάνη που του έχουν στήσει και θα αποδειχθεί, η αλήθεια θα φανεί. Είμαι σίγουρη και βέβαιη, ο άνδρας μου είναι αθώος. Το υποστηρίζω μέχρι θανάτου, η οικογένειά του, όλοι». Υπογράμμισε ακόμη ότι ο χαρακτήρας και η πολυετής επαγγελματική του πορεία στα Χανιά μπορούν να επιβεβαιώσουν την εικόνα που έχει για εκείνον, ενώ σημείωσε πως, εφόσον αποδειχθεί η ενοχή του, θα πρέπει να λογοδοτήσει. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση, χωρίς να κατονομάζει κανέναν.

Αναφερόμενη στα προσωπικά τους σχέδια, εξήγησε ότι το ζευγάρι προετοιμαζόταν να ξεκινήσει την κατασκευή της δικής του κατοικίας μετά από χρόνια προσπαθειών, γεγονός που, κατά την άποψή της, καθιστά αδιανόητο το ενδεχόμενο ο σύζυγός της να προχώρησε σε μια τέτοια πράξη.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί ο κατηγορούμενος προχώρησε σε ομολογία, απάντησε ότι αυτό συνέβη επειδή «γιατί κινδύνευε η ζωή του». Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της είναι άνθρωπος που θα θυσιαζόταν για την οικογένειά του και θεωρεί βέβαιο πως δεχόταν πιέσεις ή απειλές.

Σχετικά με το αν της είχε μιλήσει νωρίτερα για αυτές τις απειλές, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε επικοινωνία καθώς δεν είχε πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο. Περιέγραψε τον άνδρα της ως ιδιαίτερα φοβισμένο και ισχυρίστηκε ότι της είχε εκμυστηρευτεί πως «φοβάμαι για τη ζωή μου». Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ενδέχεται να ανέλαβε την ευθύνη υπό τον φόβο πως διαφορετικά θα κινδύνευαν τα μέλη της οικογένειάς του.

Η σύζυγός του επανέλαβε ότι τον γνωρίζει εδώ και 25 χρόνια και δεν πιστεύει πως θα μπορούσε να διαπράξει ένα τόσο σοβαρό έγκλημα. Όπως είπε, δεν είχε δώσει ποτέ δείγματα βίαιης συμπεριφοράς, ενώ επισήμανε ότι δεν διέκρινε κάποιο κίνητρο ή όφελος που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Επανέφερε επίσης το επιχείρημα ότι η οικογένεια σχεδίαζε να εγκαταλείψει το συγκεκριμένο σπίτι, καθώς προχωρούσε η διαδικασία ανέγερσης της νέας τους κατοικίας.

Για τη Σταυρούλα ανέφερε ότι τη θυμάται καλά, καθώς επισκεπτόταν συχνά το ακίνητο για ελέγχους. Την περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με ιδιόρρυθμη συμπεριφορά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η οικογένειά της ήταν πάντοτε συνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Όπως είπε, τα ενοίκια και οι λογαριασμοί εξοφλούνταν χωρίς καθυστερήσεις, ενώ το σπίτι διατηρούνταν σε άριστη κατάσταση. Πρόσθεσε ακόμη ότι ούτως ή άλλως σχεδίαζαν να αποχωρήσουν από το ακίνητο μόλις ολοκληρωνόταν η κατασκευή του δικού τους σπιτιού.

Αναφερόμενη εκ νέου στις φήμες περί εξωσυζυγικής σχέσης, τόνισε ότι ο γάμος τους ήταν ιδιαίτερα δυνατός και βασιζόταν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εξήγησε πως, παρά τις περιόδους που ζούσαν σε διαφορετικά μέρη λόγω εργασίας, διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία και μιλούσαν πολλές φορές την ημέρα. Επανέλαβε μάλιστα τη θέση της λέγοντας: «να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή. Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος».

Σε ερώτηση σχετικά με τα δεδομένα γεωεντοπισμού από εφαρμογή που χρησιμοποιούσε, απάντησε ότι δεν της ζητήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., εκφράζοντας ωστόσο τη βεβαιότητα πως όλα τα στοιχεία θα εξεταστούν και η αλήθεια θα αποκαλυφθεί με τον χρόνο.

Όσον αφορά τις κάμερες ασφαλείας που είχαν τοποθετηθεί στην οικία, δήλωσε ότι η ίδια δεν είχε πρόσβαση στο σύστημα, καθώς εγκαταστάθηκε σχετικά πρόσφατα. Ανέφερε ότι είχε ζητήσει να αποκτήσει και η ίδια πρόσβαση, χωρίς όμως να προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν αναχωρήσει για τη Γαύδο. Όπως διευκρίνισε, αυτό δεν συνδεόταν με κάποια υποψία ή ανησυχία, αλλά αποτελούσε απλώς πρακτικό ζήτημα.

Τέλος, υποστήριξε ότι η Σταυρούλα γνώριζε για την εγκατάσταση των καμερών και είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων. Σύμφωνα με την ίδια, επειδή η ιδιοκτήτρια ήταν ιδιαίτερα σχολαστική με όσα συνέβαιναν στο ακίνητο, ζητούσαν πάντοτε τη συγκατάθεσή της ακόμη και για μικρές παρεμβάσεις στον χώρο. Έτσι, όπως είπε, η τοποθέτηση των καμερών έγινε με τη γνώση και τη συναίνεσή της.

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