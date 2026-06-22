Ξέσπασε ο Νίκος Ευαγγελάτος κατά του φονιά της Σταυρούλας: «Κατά συρροήν δολοφόνος χαρακτήρων»

Με την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά ασχολήθηκε ο Νίκος Ευαγγελάτος στην εκπομπή «Live News», το απόγευμα της Δευτέρας (22/6).

Η εξαφάνιση της άτυχης 45χρονης έλαβε τραγική τροπή, αφού ο Σκοπιανός ενοικιαστής του ακινήτου που διατηρούσε το θύμα - έπειτα από πολύωρη ανάκριση - ομολόγησε την δολοφονία της και υπέδειξε το σημείο που την είχε θάψει.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη της υπόθεσης, ο Νίκος Ευαγγελάτος ξέσπασε κατά του δράστη, κάνοντας λόγο για έναν «κατά συρροήν δολοφόνο χαρακτήρων» που προσπαθούσε όλο αυτό το διάστημα να φορτώσει τις ευθύνες σε άλλους.

«Δολοφόνος της Σταυρούλας είναι αυτός εδώ ο άνθρωπος. Αυτό που θα πω, σε κάποιους μπορεί να ακουστεί πολύ σκληρό. Είναι η άποψή μου, όμως! Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δολοφόνος μόνο της Σταυρούλας, είναι ένας κατά συρροήν δολοφόνος χαρακτήρων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διέπραξε ένα ειδεχθέστατο έγκλημα και στη συνέχεια προσπάθησε να μπλέξει όποιον μπορούσε για να πετάξει την ευθύνη από πάνω του. Τον αδερφό της Σταυρούλας, τους εργάτες που δούλευαν για τη Σταυρούλα, κάποιον άλλον φίλο του… Όποιον μπορούσε να μπλέξει, τον έμπλεξε. Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι προσπάθησε να δολοφονήσει και την προσωπικότητα της Σταυρούλας, με όλα αυτά περί σεξουαλικών προτάσεων και ό,τι άλλο έχει πει. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, είναι ένας δολοφόνος καθ’ ομολογίαν, αλλά κι ένας κατά συρροήν δολοφόνος χαρακτήρων», ανέφερε ο Νίκος Ευαγγελάτος.

Διαβάστε επίσης